Paco Rabanne: muere el famoso diseñador a los 88 años

Paco Rabanne, conocido mundialmente por sus perfumes y diseños de moda, murió a los 88 años en su residencia en Francia.Su muerte fue confirmada por Puig, la empresa matriz de su marca, que dijo que el diseñador había "dejado su marca en generaciones con su visión radical de la moda y su legado seguirá vivo". Rabanne alcanzó la fama mundial con sus prendas de diseños excéntricos.El presidente de la empresa multinacional de moda Puig, José Manuel Albesa, elogió los diseños de Rabbane, con los cuales "hizo magnética la transgresión".¿Quién más podría inducir a las elegantes mujeres parisinas al clamor por vestidos hechos de plástico y metal?", declaró Albesa. "Ese espíritu radical y rebelde lo distingue: solo hay un Rabanne".Marc Puig, el presidente ejecutivo de Puig, calificó a Rabanne como una "gran personalidad" y rindió tributo a su "estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda".

Getty Images Paco Rabanne escandalizó a la prensa de la moda francesa con sus excéntricos diseños confeccionados con metal.

Rabanne nació en el seno de una familia militar en el País Vasco, en el norte de España, cerca de la ciudad de San Sebastián. Su padre fue un coronel en el ejército republicano que fue ejecutado por las fuerzas nacionalistas del general Francisco Franco, en 1936 durante la Guerra Civil española. Su madre -quien había trabajado como costurera para el diseñador Cristóbal Balenciaga- mudó a la familia a París, en 1939, después de que las fuerzas nacionales -lideradas por Franco- tomaran a Madrid y ganaran la guerra.Como estudiante de arquitectura en l'École Nationale des Beaux-Arts, ganaba dinero dibujando bocetos de moda.Tras un corto período trabajando en la industria de la construcción para un fabricante de concreto,. Luego, en 1966, lanzó su propia epónima casa de modas -Paco Rabanne- con la que alcanzó la fama internacional.Sus diseños generaron tanto elogios como polémica, y la colección con la que debutó, llamada, enardeció a la prensa de la moda francesa, que reaccionó al ver las modelos en prendas hechas de metales afilados y otros elementos inusuales."Siempre he tenido la impresión de ser un acelerador del tiempo", expresó respecto a sus diseños en 2016. "De ir tan lejos como sea razonable para nuestra época sin dejarse llevar por el placer mórbido de las cosas conocidas, que me parece es decadente".