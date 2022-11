Pablo Milanés: quién fue Miguel Enríquez, el chileno que inspiró al cantautor cubano para la canción emblema Yo pisaré las calles nuevamente

"Esta canción la hice el 5 de octubre del año 1974, 20 o 30 minutos después de haber muerto en combate Miguel Enríquez", contó en un recital Pablo Milanés antes de entonar "Yo pisaré las calles nuevamente". El concierto, en el estadio Víctor Jara de Santiago de Chile, era un homenaje por los 30 años de la muerte del militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).Milanés, quien murió en la madrugada de este martes a los 79 años, siguió aquel octubre de 2004 hablando de todos los muertos de la dictadura de Augusto Pinochet y de su "simpatía" con el movimiento mirista. Luego, el cantautor cubano rasgó su guitarra y comenzó a cantar:"Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes..."(Puedes escuchar la canciónaquí)¿Pero quién fue Miguel Enríquez y cómo murió ese 5 de octubre de 1974?

Años de militancia

Golpe y muerte

Getty Images Marco Enríquez Ominami, hijo de Miguel Enríquez, con Lula da Silva.

Miguel Enríquez nació en Talcahuano el 27 de marzo de 1944. Era hijo de Edgardo Enríquez, quien fue rector de la Universidad de Concepción y luego ministro de Educación en el gobierno de Salvador Allende y de Raquel Espinosa. En su colegio secundario, el Liceo Enrique Molina Garmendia, conoció a muchos de los jóvenes que integarían con él el MIR, como Marcello Ferrada de Noli y Bautista van Schouwen. A otros, como Sergio Pérez Molina, los conocería en la Universidad de Concepción, donde se graduó como médico en 1968. En ese año contrajo matrimonio con Alejandra Pizarro y un año después nació la hija de ambos, Javiera Alejandra Enríquez Pizarro.Son durante los años de estudio que Enríquez y muchos de sus compañeros se suman a distintos movimientos de izquierda como la Federación Juvenil Socialista (FJS), el Movimiento Socialista Revolucionario (MSR) y la Vanguardia Marxista Revolucionaria (VMR). El MIR se fundó en agostó de 1965 con diversas facciones, muchas de las cuales, que promovían la lucha armada y que se enfrentarían a la izquierda más tradicional del país, representada por el Partido Socialista. El escritor Ignacio Vidaurrázaga, autor del libro "El MIR de Miguel. Crónicas de Memoria", describe de la siguiente forma a Miguel Enríquez: "Reunía atractivos y carisma, además de humor e irreverencia. Irónico y parlanchín. Estudioso y tenaz. Enamorado sin freno. Y capaz de discurrir horas, encendiendo nuevos cigarrillos".En su libro, Vidaurrázaga comenta que el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado contra, el MIR le hizo llegar al presidente, a través de su hija Beatriz, la oferta de rescatarlo del Palacio de la Moneda. La respuesta del mandatario fue que permanecería en la sede de gobierno, a lo que habría añadido un mensaje directo para Miguel Enríquez: "Dile que ahora es su turno".En un entrevista con el periodista cubano Rogelio Nogueira en La Habana, Beatriz Allende recordó al militante del MIR desde que se conocieron en las épocas universitarias: "En esa época ya se destacaba en varios aspectos, desde luego era un buen estudiante de Medicina, aunque yo diría que no era un estudiante típico. Estudiaba las materias que quería, las que a él le interesaban, sobre todo Neurología; sin embargo, sus estudios más frecuentes eran de otro tipo: libros de Historia, libros de Economía, libros de Marxismo, y ya libros y". Según esa entrevista, Allende comenzó a preocuparse por los militantes del MIR cuando el movimiento pasó a la clandestinidad durante la presidencia del gobierno democrático de Eduardo Frei Montalva (1964-1970).Luego varios cuadros del MIR fueron parte de la seguridad personal de Allende desde el inicio de su gobierno en noviembre de 1970, aunque no siempre coincidían los jóvenes del MIR con el gobierno de la Unidad Popular (UP)."Era una relación especial, de afecto, de consideración; es justo decir que muchas veces discrepaban, sin embargo había un diáologo importante de caracter político que se mantuvo -a pesar de sus diferencias- durante los tres años del gobierno", contó Beatriz Allende.Tras el golpe de Estado, Enríquez y otros compañeros del MIR deciden quedarse en el país para organizar la resistencia contra Pinochet.Sin embargo, ese 5 de octubre de 1974 tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) lo matan en la comuna de San Miguel, en la capital de Chile. Su nueva mujer, Carmen Castillo, quien estaba embarazada, es herida en el ataque pero sobrevive. El hijo de ambos, Miguel Ángel Castillo, nacerá en Oxford, Inglaterra.En 1973 nació el segundo hijo de Miguel Enríquez con Manuela Gumucio: Marco Enríquez Ominami, que seríaun foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana.