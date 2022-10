Pablo Lyle: quién el actor mexicano Pablo Lyle y por qué su juicio por homicidio en Miami ha desatado tanto interés

Getty Images

Pablo Lyle en una imagen de 2019.

La carrera de Pablo Lyle estaba en pleno ascenso. Era el chico guapo de las telenovelas mexicanas, el "nuevo galán".Pero todo se truncó un día de marzo de 2019, cuando durante un altercado de tráfico en la ciudad de Miami, en Florida, le propinó un puñetazo a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano que murió días después a causa de un traumatismo en la cabeza.Este martes un jurado de Miami encontró a Lyle culpable de homicidio involuntario por la muerte del hombre de 63 años. El jurado no creyó que hubiera actuado en defensa propia porque temiera por el bienestar de su familia, como alegó la defensa.El actor de 35 años podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión.

El actor juvenil del momento

Getty Images La defensa de Pablo Lyle argumentó que el actor actuó en defensa propia al confrontar a Hernández.

Getty Images Lyle en una imagen de 2015.

La ley en EE.UU.

El juicio al actor ha despertado un gran interés en los medios en español en EE.UU. y Latinoamérica. Pero, ¿qué había sido de la carrera de Lyle antes del incidente que le cambió la vida para siempre? y ¿por qué se ha prestado tanta atención a su caso?Tras su debut como actor a los 16 años en la producción juvenil del momento en México, "Código postal" (2006), Lyle participó en más de, incursionando también en el modelaje.Nacido en el estado de Sinaloa,como "Código postal", "La sombra del pasado", "Mi adorable maldición", "Corazón que miente" y "Cachito de cielo".También tuvo créditos en series como "Una familia con suerte", "Érase una vez" y "Mirreyes vs Godínez", así como en la película "Yankee"."Venía siendo el actor juvenil de las telenovelas y fue creciendo con la audiencia. Antes de que sucediera esto", explica Jossette Rivera, periodista y editora de entretenimiento de la cadena Univisión en Miami.Rivera cree que a la gente le llama mucho la atención el caso de Lyle porque "era un actor muy bien parecido que apuntaba a ser uno de los galanes protagonistas de las telenovelas en México".Además, cree que hay gente que ve lo sucedido comoque les podría haber pasado a ellos."Muchos de los famosos mexicanos que han reaccionado lo han hecho diciendo que Lyle es muy buena persona y que por una reacción estúpida le ha cambiado la vida. Es el sentimiento de que a cualquiera le podría haber pasado", dice la periodista.Pero Rivera también cree que parte del interés del público por el caso de Lyle tiene que ver con el hecho de que es una muestra de cómo sobrepasar los límites de ley en Estados Unidos tiene"En América Latina se tiene la impresión de que algunos ricos y famosos creen que pueden arreglar de alguna manera este tipo de situaciones, negociando con la policía, por ejemplo"."Pero aquí en EE.UU. este tipo de hechos tienen consecuencias importantes", señala.Y eso es parte de la clave de por qué este caso ha llamado tanto la atención del público latinoamericano, dice la periodista.En cuanto a la atención que han prestado los medios en español, Rivera dice que "en las redacciones de entretenimiento, sabíamos que"."Por eso le hemos dado mucho seguimiento. La audiencia quería conocer los detalles del caso y de la vida personal y profesional del Lyle. Y eso es lo que les hemos dado".Lo cierto es que la atención del público y los medios aún no ha terminado. En tres semanas el actor regresará de nuevo a la corte para escuchar su condena y de nuevo su nombre volverá a ocupar los titulares.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.