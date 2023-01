Ovidio Guzmán: reportan en México la detención del hijo de El Chapo y uno de los líderes del cartel de Sinaloa

Medios mexicanos y la agencia de noticias Reuters informaron de la detención este jueves de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien es considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa.Reuters citó a cuatro fuentes oficiales que le confirmaron el arresto llevado a cabo en el municipio de Culiacán, en el norte de México, lo que desató episodios violentos en la zona como bloqueos de carreteras, balaceras e incendios de vehículos. En 2019, Ovidio Guzmán alias "el Ratón" ya fue detenido en esta misma ciudad y liberado poco después por las autoridades para frenar la ola de violencia y el caos que se originaron tras su arresto.El gobierno mexicano no confirmó públicamente hasta ahora la detención. En su conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la existencia de un operativo pero no ofreció más detalles. "No sabemos cómo están los acontecimientos en Sinaloa, hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informales sobre eso", dijo el mandatario.Más información en breve.

