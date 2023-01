Ovidio Guzmán López: quién es el hijo de El Chapo detenido al que acusan de liderar el cartel de Sinaloa

No es una situación ajena para los vecinos de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el norte de México. En la mañana de este jueves se despertaron con una ola de violencia en sus calles, con bloqueos y tiroteos entre las fuerzas de seguridad y miembros del crimen organizado, mientras las autoridades capturaban Ovidio Guzmán López, hijo de "El Chapo".La operación, reportada por medios locales y por la agencia de noticias Reuters, ocurre casi cuatro años después de que el hombre, quien es considerado uno de los líderes del cartel de Sinaloa, fuera detenido en el mismo lugar, para que horas después fuera liberado por la violenta respuesta que enfrentaron las Fuerzas Armadas mexicanas, y que hundió a la ciudad en caos.Auqel suceso de 24 horas de violencia ocurrido en 2019 es recordado como "el Culiacanazo".Este jueves también se informó de coches y camiones quemados alrededor de Culiacán, y hasta un avión de las fuerzas armadas fue baleado. Las autoridades hicieron un llamado a la población para que no salga de sus casas.

Circulan videos de presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que disparan contra los aviones militares que llegan al aeropuerto de Culiacán para apoyar a las Fuerzas Armadas a contener las reacciones por la detención de Ovidio Guzmán, "El Ratón". pic.twitter.com/ryOm2mtEs2— Oscar Balmen (@oscarbalmen) January 5, 2023

En los videos de redes sociales se ve cómo, armados hasta los dientes, con chalecos antibalas y armas de alto calibre, los miembros del grupo criminal dominaban las calles de la ciudad en respuesta a la operación militar.El gobierno mexicano no ha confirmado públicamente hasta ahora la detención de Guzmán. En su conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la existencia de un operativo pero no ofreció más detalles.Ovidio Guzmán Lopez, a quien apodan "El Ratón o "El Nuevo Ratón", es considerado un peligroso criminal, que ha sido acusado de narcotráfico por las autoridades de EE.UU.

No le gustan los lujos

Getty Images

#ULTIMAHORA. Fue detenido Ovidio Guzmán “El Ratón”, en Culiacán, Sinaloa. Se habla de 50 narco bloqueos en las calles del lugar. La detención ocurre luego de 4 años de que fuera puesto en libertad por órdenes de AMLO. Ocurre la víspera de la visita de Biden a México ¿Casualidad? pic.twitter.com/QZn5PC3Qkn— Antonio Aguirre (@TonyAguirre10) January 5, 2023

"El Ratón" es uno de cuatro hijos de la relación de "El Chapo" con su segunda esposa, Griselda López Pérez.Se estima que "El Chapo", quien cumple una condena de cárcel en una prisión de alta seguridad de EE.UU., tiene al menos 10 hijos de sus varios matrimonios.En febrero de 2019, Ovidio -quien hoy tiene 32 años- fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a EE.UU., junto con su hermano Joaquín Guzmán López.De acuerdo con los fiscales, desde abril de 2008 hasta abril de 2018, ambos conspiraron para distribuir cocaína, marihuana y metanfetamina desde México y a Estados Unidos.Según la cadena mexicana Televisa, Ovidio es hermano de Joaquín, Griselda y Édgar Guzmán, quien fue abatido presuntamente por miembros del cartel de los Beltrán Leyva.Se sabe también que nació en Badiguarato, Sinaloa, el pueblo de "El Chapo" y medios mexicanos informan que se describe a sí mismo como un hombre al que no le interesan particularmente los lujos ni los autos deportivos.

En cambio, sí se interesaría por los caballos y los gallos finos.Ray Donovan, el agente especial de la DEA que encabezó el esfuerzo de 22 agencias que condujo a la captura de "El Chapo" Guzmán, le dijo a CNN en febrero que el cartel de Sinaloa todavía abastece a la gran mayoría de los mercados de drogas estadounidenses."De hecho, los hijos de'ElChapo' ahora han ascendido a las filas del cartel de Sinaloay se han apoderado de toda la organización del Chapo", dijo.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.