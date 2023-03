Oscars 2023: por qué Vietnam no celebra el éxito de Ke Huy Quan, el niño de Indiana Jones que ganó un premio de la Academia

Getty Images

Ke Huy Quan es la primera persona de origen vietnamita en ganar un Oscar.

En su emotivo discurso de aceptación después de ganar el premio al mejor actor de reparto en los Oscar, Ke Huy Quan habló de su viaje cuando era niño en un barco desde Vietnam, pasando por un campo de refugiados en Hong Kong, hasta California."Pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood", dijo."Dicen que historias como esta solo pasan en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Este es el sueño americano", agregó.Él es la primera persona de origen vietnamita en ganar un Oscar y uno de los dos nominados este año: el otro fue Hong Chau en The Whale, cuya familia también huyó de Vietnam en un barco.Sin embargo, en Vietnam la reacción oficial ha sido moderada. Los informes de los medios de comunicación, casi todos controlados por el Estado, han dicho poco sobre Ke Huy Quan o sus antecedentes.Algunos han enfatizado la ascendencia étnica china del actor, en lugar de sus orígenes vietnamitas.

Su origen

Emigrantes olvidados

Getty Images Ke Huy Quan ofreció un discurso muy emotivo cuando fue premiado.

Relaciones tensas

Getty Images Ke Huy Quan junto al resto del elenco y al equipo de la película Everything Everywhere All At Once ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

Ke Huy Quan nació en la capital del sur de Vietnam, Saigón, en 1971, su familia forma parte de una minoría étnica china comercialmente exitosa, del tipo que se ve en muchas ciudades del sudeste asiático.El periódico Thanh Nien solo escribió que "nació en 1971 en una familia china en la ciudad de Ho Chi Minh [el nombre oficial de Saigón] y luego se mudó a Estados Unidos a fines de la década de 1970".Tuoi Tre, uno de los principales diarios del país, señaló: "Quan Ke Huy nació en 1971 en Vietnam en una familia china, con una madre de Hong Kong y un padre de China continental".VN Express indicó que el actor "tiene padres chinos en el área de Cho Lon", el distrito comercial de Saigón tradicionalmente habitado por personas de etnia china., aunque eso quizás sea menos sorprendente del Partido Comunista habitualmente taciturno.¿Por qué esta renuencia a celebrar a un actor exitoso y ahora mundialmente reconocido, que reconoce abiertamente sus raíces vietnamitas?El éxodo de los boat peopleen las décadas de 1970 y 1980. Más de 1,5 millones de personas partieron, la mayoría de ellos de etnia china, en barcos a menudo destartalados a través del Mar de China Meridional.Según ACNUR, entre 200.000 y 400.000 murieron, algunos a manos de despiadados piratas. Para un partido comunista que en ese momento acababa de derrotar el poderío militar de Estados Unidos, y más recientemente ha presidido un crecimiento económico espectacular, es un episodio que preferirían olvidar. El Oscar de Ke Huy Quan lo trae todo de vuelta.. Los dos estados comunistas estuvieron oficialmente muy unidos en sus años formativos después de la Segunda Guerra Mundial, con grandes cantidades de ayuda china destinadas a Vietnam del Norte durante su lucha primero contra los franceses y luego contra los estadounidenses.Pero en el momento de la victoria de Vietnam del Norte en abril de 1975 y la reunificación del país, las relaciones eran cada vez más tensas. Esto sucedió cuando.La gran población de etnia china, principalmente en Cho Lon, incluida la familia de Ke Huy Quan, se vio envuelta en esto. Ya estaban bajo la presión de los comunistas victoriosos como el principal grupo capitalista en Vietnam del Sur, sospechosos de lealtad al régimen derrotado. Muchos fueron enviados a campos de reeducación.La economía de Vietnam estuvo en un estado deplorable durante muchos años después de la guerra, afligida por los daños colosales que había sufrido, su aislamiento internacional y las políticas socialistas inflexibles del nuevo régimen. Como generalmente tenían el dinero para sobornar a los funcionarios y alquilar botes, los chinos étnicos comenzaron a irse en grandes cantidades en septiembre de 1978.El éxodo se aceleró después del ataque chino a Vietnam en febrero de 1979, una época de mayor sentimiento anti-chino, pero continuó durante más de una década.La conflictiva relación con China continúa hasta nuestros días, aunque no tanto con la etnia china. Muchos Viet Kieu, como se llama a los que huyeron, han podido regresar a Vietnam y prosperar.Pero el resentimiento por las políticas agresivas de China sobre las islas en disputa en el Mar de China Meridional y su creciente influencia económica alimenta un fuerte sentimiento anti-chino en la población."Él [Ke Huy Quan] no es descendiente de vietnamitas, solo es chino-vietnamita y nació en Vietnam. Tenemos que dejar eso claro", escribió una persona en la página de Facebook de la BBC en vietnamita."¿No puedo ver ningún 'origen vietnamita' aquí?" escribió otro.Pero otro cartel escribió que "deberíamos decir que es vietnamita, ya que nació en Vietnam y es de ascendencia china".Desde Ciudad Ho Chi Minh, el escritor Tran Tien Dung sugirió en Facebook que la identidad de Ke Huy Quan es como una persona "Saigon-Cho Lon": "Para mí, Quan Ke Huy obtiene su energía de su lugar de nacimiento en Saigon - Cho Lon y su fama por crecer en Estados Unidos. Así que quiero felicitarlo y compartir la alegría con el público en las redes sociales"., dice Nguyen Van Tuan, profesor de medicina en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, quien emigró de Vietnam de la misma forma."La historia de los refugiados en botes en las décadas de 1970 y 1980 es un capítulo trágico en la historia de la nación.. Ellos no hablaban inglés. Sin embargo, sobrevivieron y prosperaron."La generación de hoy en Vietnam no puede imaginar las dificultades de los refugiados en ese momento, en parte porque no se les ha enseñado sobre ese período triste y doloroso de nuestra historia", agregó.*Jonathan Head es corresponsal de la BBC en el Sudeste Asiático y Tran Vo es un periodista radicado en Bangkok del Servicio de la BBC envietnamita.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.