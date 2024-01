Your browser doesn’t support HTML5 audio

23/01/2024 · 10:06 AM

Universal Pictures/Focus Features/Warner Bros Los Oscar se entregan el 10 de marzo.

La temporada de premios de Hollywood entra en su recta final con el anuncio, este martes, de las nominaciones para los Oscar 2024.

Tras un año complicado para la industria, con una larga huelga de actores y guionistas que apenas llegó a su fin, la gala de la 96ª edición se celebrará el 10 de marzo en Los Ángeles.

Se espera que Oppenheimer, Killers of the Flower Moon ("Los asesinos de la luna"), Barbie, Poor Things ("Pobres criaturas") y The Holdovers ("Los que se quedan") acaparen los galardones de las principales categorías.

Así se ha visto en otros premios, como en los Globos de Oro o los de la Crítica Cinematográfica, y en parte por ello siguen encabezando las quinielas de los expertos.

A medida que se vayan anunciando, aquí te iremos mostrando los candidatos a competir en las distintas categorías de los máximos reconocimientos del cine.

Lista de nominaciones

Apple TV Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio en un fotograma de Killers of the Flower Moon ("Los asesinos de la luna").

Mejor película:

American Fiction

Anatomy of a fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Mejor actor protagonista:

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor actriz protagonista:

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Huller – Anatomy of a Fall

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Poor Things

Mejor actor de reparto:

Sterling K Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things

Mejor actriz de reparto:

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor dirección:

Anatomy of a Fall – Justine Triet

Killers of the Flower Moon – Martin Scorsese

Oppenheimer – Christopher Nolan

Poor things – Yorgos Lanthimos

The Zone of Interest – Jonathan Glazer

