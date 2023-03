Oscar 2023: 4 hitos en la carrera de Jamie Lee Curtis, la legendaria actriz de 64 años que ganó su primer Oscar

Getty Images

Jamie Lee Curtis ganó su primer Oscar este tras una carrera de más de cuatro décadas.

En 2016 la revista especializada en cine de Hollywood, IndieWire, nombró, entre varias estrellas, a Jamie Lee Curtis como una de las mejores actrices de la industria que nunca había recibido una nominación a los premios Oscar. Es un reclamo que ya no podrá hacerse: Curtis, ganó este domingo su primer Oscar como actriz de reparto por su papel de la agente de impuestos Deirdre Beaubeirdre en la multipremiada "Todo en todas partes al mismo tiempo".Hija de la actriz Janet Leigh, famosa por sus legendario papel en "Psicosis" y de Tony Lee Curtis, reconocido por su actuación en la comedia "Con faldas y a lo loco", Curtis ha transitado casi todos los géneros del cine: desde el terror hasta el drama, pasando por la comedia y la acción. Desde su irrupción en la terrorífica "Halloween" de Jonh Carpenter de 1978 donde interpretaba el personaje de Laurie Strode, Curtis había logrado desligarse de los poderosos nombres de sus padres y se había hecho una carrera sólida,pero que nunca había llegado a los puestos más altos de los premios de la Academia. Miembro de la nobleza británica debido a que su esposo Christopher Guest heredó el título de Barón de Haden-Guest en 1996 (por lo que se convirtió en la baronesa de Haden-Guest), Curtis también se ha distinguido por su activismo político (es una feroz crítica del expresidente de EE.UU., Donald Trump).

Curtis es hija de los actores Tony Lee y Janet Leigh.

Y aunque tuvo que esperar más de cuatro décadas y una película como "Todo en todas partes al mismo tiempo", este domingo la Academia del Cine de Hollywood reconoció por fin el talento de esta actriz legendaria de 64 años. En BBC Mundo te mostramos cuatro momentos importantes en la carrera de Jamie Lee Curtis. 1."Halloween"Además de ser conocida en los círculos de Hollywood por ser la heredera de dos actores muy famosos en la industria, antes de su debut en el cine, Curtis había descollado con su papel de la teniente Barbara Duran en la comedia de televisión "Operation Petticoat".Sin embargo, ese papel estaba directamente relacionado con su apellido: su padre, Tony Lee Curtis, había actuado en la película que había inspirado la comedia de televisión, por lo que ella comenzó a buscar otro tipo de papeles.

Su actuación en Halloween de 1978 la hizo famosa.

Entonces le ofrecieron un papel protagónico en "Halloween" (1978), cinta de horror quecontaba la historia Michael Myers,un sicópata, que asesina a varios adolescentes la noche del 31 de octubre.Interpretó el papel de Laurie Strode, una estudiante de un colegio que es el principal objetivo del asesino.Era una producción pequeña, independiente, con un director que apenas despegaba en Hollywood (John Carpenter), pero resultó un éxito, aunque apenas recibió US$8.000 de pago."Halloween" se convirtió en una de las películas más taquilleras de 1978, volvió popular un subgénero de terror: el "slasher" y Curtis fue llamada la "reina de los gritos" (scream queen).Tal fue el éxito de la película que hasta el momento se han hecho cerca de 13 versiones (entre secuelas y reinicios) y ha recaudado más de US$250 millones. De hecho, Curtis ha vuelvo a estar en nueve de esas versiones interpretando su ya legendario papel.

En "De mendigo a millonario" compartió cartel con Dan Aykroyd y Eddie Murphy.

2."De mendigo a millonario"Gracias al golpe de "Halloween" y sus posteriores secuelas, Curtis pudo comenzar una carrera independiente y más allá del peso de sus apellidos en Hollywood. Sin embargo, pronto se convirtió víctima de su propio éxito: comenzó a hacer películas donde de alguna manera u otra, repetía el papel de Laurie Strode en Halloween.Entonces comenzó a buscar actuaciones alejadasde la figura de la adolescente perseguida por un sicópata. Y en el camino se encontró con un papel que le ayudaría a salir del encasillamiento. Se trataba de Ofelia, una prostituta en la comedia "De mendigo a millonario" de 1983 interpretada por Dan Aykroyd y Eddie Murphie. El film fue dirigido por John Landis, quien se jugó su capital como director al traer a Curtis al reparto a pesar de que el estudio se negaba a hacerlo por considerar que ella estaba "muy relacionada" con las películas de terror. Lo cierto es que el talento de Curtis se impuso y su actuación, no solo fue valorada por los críticos y el público, sino que la hizo merecedora de un premio Bafta (que otorga la Academia Británica del Cine) a la mejor actriz de ese año.Además, este logro le permitió ya navegar otras aguas distintas a las del terror. A partir de allí estaría en otras reconocidas películas como "Los enredos de Wanda" de 1988, donde volvería a ser nominada a un premio Bafta.

Junto a Arnold Schwarzenegger en "Mentiras verdaderas" de 1994.

3."Mentiras verdaderas"Tras mostrar que era un actriz versátil, que no solo brillaba en el suspenso y en el terror, Curtis también mostró otra faceta en los siguientes años: la de símbolo sexual. Primero fue su aparición en la película "Perfect" junto a John Travolta. En este film, Curtis interpreta a una profesora en un gimnasio que le abre su vida a un reportero (Travolta) y le cuenta varios aspectos de su intimidad. La película no fue bien recibida por la crítica, pero mostró otro lado de Curtis que no era conocido y que confirmó unos años más tarde cuando hizo el papel de Helen Tasker, una ama de casa que piensa que su marido, interpretado por Arnold Schwarzenegger, es un vendedor de computadoras cuando en realidad es un espía, en la película "Mentiras verdaderas".En el film, además de mostrar sus dotes no solo para la comedia sino para la acción, Curtis tiene una recordada escena de striptease que ha se convertido en casi de culto para los seguidoresde este tipo decintas.Por esa actuaciónrecibió el premio Globo de Oro a la mejor actriz de comedia ese año.

4. León de Oro en Venecia

A pesar de una destacada carrera que se extendía por cuatro décadas,En los últimos años había hecho papeles importantes en comedias, series de televisión y había vuelto en varias ocasiones al papel que le había dado la fama.Y aunque la Academia no reconocía su talento, en otros continentes sí sabían de los logros de la actriz de 64 años. En 2021, los organizadores del Festival de Cine de Venecia, uno de los más importantes del mundo, decidieron otorgarle el León de Oro por "". "Jamie Lee Curtis pertenece a ese grupo enrarecido de actores de Hollywood que mejor reflejan las cualidades que son el alma de la industria cinematográfica mundial y su legado", señaló el festival al dar a conocer la noticia. Este León de Oro habìa sido otorgado a"Descendiente directa de la aristocracia cinematográfica estadounidense (es hija de dos estrellas inolvidables, Tony Curtis y Janet Leigh), Jamie Lee Curtis es la encarnación natural de una estrella que sabe interpretar papeles con versatilidad y docilidad", añadieron. Ese premio fue la antesala de lo que vendrìa después: en 2022 se estrenarìa "Todo en todas partes al mismo tiempo". Llegaría la nominación y este domingo,Por eso le dijo a sus padres, ambos fallecidos, con la voz cortada por la emociòn y mirando hacia el cielo: