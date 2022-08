Olivia Newton-John: el emotivo mensaje de despedida de John Travolta a su compañera en Grease

Getty Images

Olivia Newton-John y John Travolta se reencontraron en la alfombra roja de los Oscar en el 40 aniversario de "Grease".

La pareja de artistas fue furor a fines de la década de 1970.

Su padre había sido un espía británico durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre era hija del premio Nobel alemán Max Born y había huido con su familia cuando los nazis llegaron al poder en 1933.La familia se mudó a Australia en 1954, donde se crio.Su fama comenzó en 1971 cuando lanzó una canción escrita por Bob Dylan, If Not For You, que alcanzó el número siete en las listas de Reino Unido y apareció en un álbum del mismo nombre.Ganó cuatro premios Grammy y obtuvo siete éxitos número uno en Estados Unidos entre 1974 y 1977.Después de ser diagnosticada con cáncer de mama a principios de la década de 1990, Newton-John se convirtió en una de las principales defensoras de la investigación del cáncer y su organización benéfica, la Fundación Olivia Newton John, recaudó millones de dólares para apoyar la investigación.

