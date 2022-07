Olena Zelenska en Vogue: la prestigiosa Annie Leibovitz fotografía a la primera dama de Ucrania para la revista

Annie Leibovitz//Vogue

Olena Zelenska fotografiada por Annie Leibovitz. En la imagen aparece junto a varias mujeres soldados de Ucrania en el el aeropuerto de Antonov, en Hostómel.

Ella afirma que prefería quedarse tras bastidores, mantener un perfil bajo en la sociedad ucraniana, pero la guerra la obligó a cambiar su vida.Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, ha tomado un papel central a raíz de la invasión rusa a su país, con intervenciones diplomáticas y mediáticas cada vez más frecuentes y trascendentales.Luego de un recorrido por EE.UU. este julio, que incluyó el primer discurso en el Congreso de una primera dama extranjera, así como reuniones con Joe y Jill Biden, la guionista de 44 años ha sido la protagonista de una comentada historia de Vogue.La revista de modas habla de Zelenska como "el rostro" del conflicto, que ha mostrado al mundo el sufrimiento de sus ciudadanos. Pero una de las cosas que más ha llamado la atención de la publicación es la sesión de fotos que acompaña el texto, realizadas por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz.

Las imágenes muestran a Zelenska en diversos escenarios de Ucrania. En una de las fotos está de pie junto a un grupo de mujeres soldados en el aeropuerto de Antonov, en Hostómel. Viste un abrigo y se muestra inexpresiva, mientras se destaca entre el resto de los personajes del retrato, que tienen uniforme de camuflaje.La fotógrafa llamó a esta pieza Standing Strong ("De pie con fuerza"). Entre las demás imágenes hay una en la que aparece abrazada a su esposo, el presidente Volodimir Zelensky, en su oficina y otra en un refugio rodeada por sacos.La historia de Vogue, que será publicada en versión impresa en octubre, ha sido reseñada por varios medios, y las fotos recorren las redes sociales. En la nota, titulada "Retrato de valentía", Zelenska afirma que desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra, ha vivido los meses "más horribles" de su vida, al igual que "todos los ucranianos". Pero aseguró que están "ansiosos por la victoria".

"Me gusta estar detrás de escena, eso es lo que va conmigo", le dice la primera dama a la revista. "Pasar a estar bajo los focos ha sido difícil para mí", agrega. El escrito, redactado por la periodista Rachel Donadio, describe a Zelenska como alguien que muestra profunda tristeza, pero también como la voz de las decenas de miles de mujeres ucranianas que tienen algún rol en el conflicto.

¿Quién es Olena Zelenska?

¿Quién es Olena Zelenska?

Olena Kiyashko (su apellido de nacimiento) creció en Kryvyi Rih, una ciudad en el centro de Ucrania donde también creció su marido.Ambos se conocen desde la época de la universidad. Ella estudió arquitectura y él abogacía.Sin embargo, más tarde los dos cambiaron de rumbo y se dedicaron a la comedia.Ella se dedicó en particular a escribir guiones, en la productora que fundó Zelensky, Studio Kvartal 95.Se casaron en 2003, tras ocho años de noviazgo, y un año después tuvieron a su primera hija. Su hijo nació en 2013.La política no estaba en los planes de Zelenska, hasta que, con más del 73% de los votos, su marido obtuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales de Ucrania, en abril de 2019.