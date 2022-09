Nueva York declara el estado de emergencia por la polio

Getty Images

Funcionarios de salud en el estado de Nueva York quieren aumentar las tasas de vacunación.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia por la propagación del virus de la polio en el estado.Funcionarios de salud han dicho que muestras recolectadas en la ciudad de Nueva York y cuatro condados circundantes arrojaron resultados positivos por la presencia de un poliovirus con el potencial de causar parálisis.Aunque solo se ha confirmado un caso del virus hasta el momento, es el primero en el país en más de una década.

La vacuna

La polio fue erradicada en su mayoría de EE.UU. a través de las vacunaciones que comenzaron en 1955.Para 1979, EE.UU. había sido declarado.Pero según autoridades de Nueva York, las tasas de vacunación están muy bajas en algunas partes del estado.La declaración de emergencia que se emitió este viernes está dirigida a incrementar las tasas de inmunización.No existe una cura para la polio, pero su contagio se puede prevenir con la vacuna. Afecta mayoritariamente a los niños, y generalmente ocasiona debilidad y parálisis, y en los casos más serios discapacidad y muerte.El Departamento de Salud de Nueva York dijo que busca aumentar las tasas de vacunación del promedio del 79% actual a más del 90%."Con la polio,", dijo la comisionada de salud Mary Bassett en un comunicado. "Si usted o su hijo no están vacunados o al día en la vacunación, el riesgo de una enfermedad discapacitante es real". Agregó que "por cada caso de polio paralítico que se observe, pueden existir cientos de personas infectadas".Una vacuna de polio inactivo se usa tanto en EE.UU. como en Reino Unido como parte del programa rutinario infantil.En EE.UU., un 93% de bebés han sido inoculados con al menos tres dosis de la vacuna contra la polio, según datos de vacunación de los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades de EE.UU. (CDC).Las autoridades han empezado a monitorear las aguas residuales en el estado en búsqueda de rastros de poliovirus después de que en julio, un hombre no vacunado en el condado Rockland, al norte de la ciudad de Nueva York, contrajera el virus -el primer caso que se haya registrado desde 2013 - y sufriera parálisis.El caso luego se vinculó genéticamente a la polio paralítica que se encontró en una muestra de aguas residuales recolectada en agosto en el condado de Nassau.También arrojaron resultados positivos para la polio paralítica muestras de aguas residuales recolectadas en los condados Orange, Sullivan y en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.La orden de emergencia que emitió la gobernadora Hochul este viernes es la tercera que se declara este año, después de órdenes parecidas que se emitieron en respuesta a la pandemia del coronavirus y a la viruela del mono. La orden otorga poderes de emergencia a los trabajadores médicos, parteras y farmacéuticos para que se unan a la red de proveedores que pueden inocular la vacuna.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.