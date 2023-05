Nuestros padres subieron como simples seres humanos y regresaron como héroes mundiales al ser los primeros en ascender el Everest

Getty Images

Tenzing Norgay y Edmund Hillary poco después de haber escalado por primera vez el Everest

"Los veo como verdaderos pioneros y exploradores, allanando el camino hacia lo desconocido. Es gracias a ellos y a su equipo que podemos hacer muchas cosas hoy", dijo Jamling Tenzing Norgay.Se refiere al momento en que su padre, Tenzing Norgay, escaló por primera vez el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, el 29 de mayo de 1953.Norgay llegó a la cima de la montaña ubicada en la frontera entre Nepal y China acompañado por Edmund Hillary, un apicultor de Nueva Zelanda.Jamling Tenzing Norgay y Peter Hillary, hijos respectivos de los dos alpinistas, crecieron escuchando historias heroicas de sus padres. Ambos siguieron aquellos pasos y también conquistaron el Everest.En el aniversario de la histórica escalada, hablaron con orgullo con la BBC sobre el gran logro de sus padres.

Un ascenso histórico

Jamling Norgay Jamling junto con su padre y su hermano.

Peter Hillary Edmund Hillary, en el centro, y Peter, a la derecha, junto un alpinista local.

15 minutos de fama

ullstein bild via Getty Images Una imagen de Tenzing en la cima del Everest, tomada por Edmund Hillary.

Imagen icónica

Getty Images Jamling Tenzing Norgay advierte que se ha perdido la emoción de subir el Everest.

Superpoblación

Getty Images La cumbre del Monte Everest está a 8.849 metros.

"Subieron como simples seres humanos y regresaron como héroes mundiales. Ese logro no los cambió. Eran las mismas personas sencillas y humildes. Ambos pasaron el resto de sus vidas retribuyendo a la gente del Himalaya", afirmó Jamling con orgullo."Cada vez que alguien hace algo que nunca antes se había logrado, indica a los demás que también pueden hacerlo. En el 70 aniversario, celebramos este logro", agregó Peter.El ascenso de 1953 sin duda sentó un precedente que muchos otros han seguido: en los primeros diez días de la temporada de escalada de este año, más de 500 personas alcanzaron la cumbre de 8.849 metros del Everest.Las mejoras en tecnología, logística y comunicaciones lo hacen posible, pero.De hecho, la noticia de su logro tardó tres días en llegar a Londres.La pareja tuvo éxito después de que varias expediciones no lograran llegar a la cima durante las tres décadas anteriores.Tenzing había intentado subir en seis oportunidades anteriores durante dos décadas, incluida una excursión en 1952."Cuando era un niño que criaba yaks, [mi padre] solía preguntarse por qué ningún pájaro podía volar sobre esa montaña en particular", recordó Jamling."Estaba motivado por la profecía de Lama (un sacerdote budista de alto rango), quien había dicho que".Peter contó que su padre entendió que tenía una gran oportunidad de hacer historia cuando se le pidió que participara en la novena expedición británica para escalar el pico., señaló."Una de las cosas que más recuerdo es su descripción de cómo subió a través de la nieve y el hielo hacia la cumbre sur. "Dijo que iba al frente, cortando esos escalones, con grandes capas de nieve y hielo desprendiéndose de las empinadas laderas, cayendo hacia el Tíbet".Siguieron adelante a pesar de las terribles condiciones climáticas. Peter dijo que su padre se habría dado por vencido y habría regresado otro día si hubiera sido cualquier otro pico. Pero una voz interior le dijo que siguiera adelante.Bajaron después de pasar unos 15 minutos allí..Edmund Hillary tomó varias fotografías del paisaje y de Tenzing ondeando banderas que representaban a Gran Bretaña, Nepal, Naciones Unidas e India.Sin embargo, no había ninguna foto de Hillary en la cumbre."Papá bromeó diciendo que, hasta donde él sabía, Tenzing no había usado la cámara antes y no creía que ese fuera el lugar correcto para empezar", recordó Peter.Décadas más tarde, cuando Peter y Jamling escalaron el Everest, entendieron mejor los territorios desconocidos que habían cruzado sus padres.". Cuando llegué, estaba viendo lo que vio mi papá. Estaba teniendo la misma experiencia. Fue muy emotivo", le dijo Peter a la BBC.Jamling llegó a la cumbre en 1996 por motivos religiosos y personales.Tanto él como su padre son sherpas, una etnia originaria del Tíbet conocida por su destreza en el alpinismo, que sienten una profunda conexión espiritual con el Himalaya.". Quiero reconectar con mi religión y mis costumbres y entender por lo que pasó mi padre".Sin embargo, ahora mucha gente alcanza la cima cada año.Kami Rita, el alpinista que ha subido la montaña en más ocasiones, alcanzó la cúspide el martes por 28ª vez, rompiendo su propio récord.Aseguró que no se retirará pronto, posiblemente porque un sherpa rival, Pasang Dawa, le pisa los talones con 26 cumbres.Lakpa Sherpa tiene el récord de mujeres escaladoras, habiendo conquistado su décima cima el año pasado. ". La tecnología está ayudando mucho. Después de llegar a la cima, algunos toman helicópteros desde el Campamento 2 a Katmandú. Todas las rutas están establecidas", continuó Jamling."No hay emoción en la aventura. Se ha convertido en un evento fotográfico. Ya no escalan para disfrutar de la experiencia".Peter está parcialmente de acuerdo. "Tenemos cuerdas interminables desde el campamento base hasta la cima, escaleras sobre grietas, hay equipos de sherpas con té caliente en los campamentos. Puedes ser rescatado de manera segura por un helicóptero desde 6.300 a 6.500 metros", dijo."Sin embargo, la montaña es la misma. Es una gran montaña con condiciones desafiantes", añadió.Más de 300 escaladores murieron en los últimos 100 años. Solo en esta temporada, fallecieron 11 alpinistas., dijo Jamling.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarganuestraapp y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.