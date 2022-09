Nord Stream 1: Rusia cierra el gasoducto por el que envía gas a Alemania y al resto de la UE

Gazprom

Gazprom publicó la foto de una fuga de aceite.

El gasoducto por el que Rusia manda gas a Alemania no reabrirá como estaba previsto el sábado, dijo la empresa estatal de energía rusa Gazprom.La firma aseguró que había encontrado una fuga de aceite en una turbina en el gasoducto Nord Stream 1, lo que significa que se cerraría indefinidamente.El gasoducto ha estado cerrado durante los últimos tres días por lo que Gazprom describió como "trabajos de mantenimiento".La noticia llega en medio de los crecientes temores de que los ciudadanos de de la Unión Europea no podrán pagar el costo de la calefacción este invierno.Los precios de la energía se han disparadodesde que Rusia invadió Ucrania y la escasez de suministros podría aumentarlos aún más.Europa está intentando desconectarse de la energía rusa en un esfuerzo por reducir la capacidad de Moscú para financiar la guerra, pero es posible que la transición no llegue lo suficientemente rápido.Moscú niega haber utilizado los suministros de energía como arma económica en represalia por las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania.Ha culpado a las sanciones de retrasar el mantenimiento de rutina de Nord Stream 1, pero la UE dice que esto es un pretexto.El regulador de la red de Alemania dijo que el país ahora está mejor preparado para el cese del suministro de gas ruso, pero instó a los ciudadanos y empresas a reducir el consumo.

Límite al precio

EPA La sede de Gazprom en San Petesburgo.

El anuncio de Gazprom se produjo poco después de que las naciones del G7 acordaran limitar el precio del petróleo ruso en apoyo de Ucrania.El G7 (Grupo de los Siete) está formado por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón.La introducción de un tope de precio significa que los países que se suscriban a la política podrán comprar solo petróleo y productos derivados del petróleo rusos transportados por mar que se vendan al precio tope o por debajo de este.Sin embargo, Rusia dice que no exportará a países que apliquen este límite.El gasoducto Nord Stream 1 se extiende desde la costa rusa cerca de San Petersburgo hasta el noreste de Alemania y puede transportar hasta 170 millones de metros cúbicos de gas por día. Es propiedad y está operado por Nord Stream AG, cuyo accionista mayoritario es Gazprom.Alemania también había apoyado previamente la construcción de un gasoducto paralelo, el Nord Stream 2, pero el proyecto se detuvo después de que Rusia invadiera Ucrania.Gazprom dijo que la falla se había detectado en la estación compresora de Portovaya, y la inspección se llevó a cabo junto con trabajadores de Siemens, la firma alemana que mantiene la turbina.Dijo que la reparación de fugas de aceite en motores clave solo era posible en talleres especializados, lo que se había visto obstaculizado por las sanciones occidentales.Sin embargo, la propia Siemens dijo: "y pueden sellarse en el sitio. Es un procedimiento de rutina dentro del alcance del trabajo de mantenimiento".Esta no es la primera vez desde la invasión que se cierra el oleoducto Nord Stream 1.En julio, Gazprom cortó los suministros por completo durante 10 días, citando "una pausa de mantenimiento". Se reinició de nuevo 10 días después, pero a un nivel muy reducido.En declaraciones a la BBC desde la capital suiza, Berna, la economista y analista de energía, Cornelia Meyer, dijo que el cierre del gas"Eso realmente tiene enormes ramificaciones para el gas en Europa, que es unas cuatro veces más caro que hace un año y esta crisis del costo de la vida realmente se disparará porque no es solo gas", dijo. "El gas se convierte en fertilizante y se usa en muchos procesos industriales, por lo que afectará a los empleos y los costos".