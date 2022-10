No renunciaremos al uso de la fuerza: la advertencia de Xi Jinping sobre Taiwán y otras claves de su discurso en el Congreso del Partido Comunista de China

Reuters

Advertencias a Taiwán, mucho sobre "seguridad" -palabra a la que ha hecho mención más de 70 veces- pero apenas mención a la economía. El discurso que dio el presidente de China, Xi Jinping, este domingo 16 abre el 20º Congreso del Partido Comunista (PCCh), una de las reuniones más importantes en la historia de la organización. Se espera que, durante el Congreso, Xi Jinping reciba un tercer mandato de cinco años y se consolide así como probablemente el líder chino más poderoso desde Mao Zedong, en la década de 1970.El discurso, que duró casi dos horas, fue significativamente más corto que su discurso en el último congreso en 2017.El corresponsal de BBC en Pekín, Stephen McDonell, remarca que Xi Jinping no tuvo lugar en su discurso para "el más mínimo reconocimiento del dolor social y económico" que ha causado la política cero-covid, ni tampoco le ha dado espacio a otros "desafíos masivos" del gobierno como el aumento del desempleo juvenil o la crisis de vivienda.

En su discruso, Xi prometió que China no se involucrará en ningún tipo de "expansionismo" y que está comprometida con su política de apertura al mundo exterior. También que el país se adhiere a la política estatal básica de globalización económica y fomenta conjuntamente un nuevo impulso para el desarrollo global.Remarca McDonell, este discurso estuvo lleno de "retórica estándar del Partido y breve en soluciones reales a los problemas de China".Estas son las claves del discurso de Xi Jinping.

1. Taiwán, Hong Kong y el uso de la fuerza

2. La política cero covid

3. La limpieza del partido y más militarización

4. El medio ambiente y cambio climático

Xi se refirió a Taiwán, que China reclama como parte de su territorio. Dijo que "nunca prometería la renuncia al uso de la fuerza". Lenta y deliberadamente, dijo que Pekín alentaría la cooperación económica con la isla, que se esforzaría genuinamente por la unificación pacífica, pero que el Partido "nunca prometería renunciar al uso de la fuerza como opción"."La reunificación completa de nuestro país debe y será realizada", remarcó, tras lo que hubo un aplauso sostenido de los asistentes al encuentro. Taiwán, que se ve a sí mismo como un país independiente (aunque nunca ha declarado oficialmente su independencia), que tiene su propio gobierno y como algo distinto a la China continental.El líder también se reifiró a Hong Kong y dijo que Pekín había ejercido el control allí, convirtiendo la situación del "caos a la gobernabilidad". Pekín impuso una amplia ley de seguridad nacional en el territorio después de las manifestaciones a favor de la democracia en 2019.Asimismo, justificó la demolición y alteración de muchas mezquitas en las provincias del norte de China de Ningxia y Xinjiang, hogar de una población mayoritariamente musulmana, diciendo que las religiones aquí deben ser de "orientación china".La controvertida estrategia cero covid tuvo una cabida importante en el discurso del mandatario y se refirió a ella como una "guerra popular para detener la propagación del virus".La política ha salvado vidas, pero también ha cobrado un precio punitivo para el pueblo y la economía chinos y esto ha provocado más y más cansancio en la población por los confinamientos y las restricciones de viaje.Pekín ha estado bajo estrictas medidas de seguridad antes del congreso, lo que generó frustración en la ciudad. Tanto así que hubo una rara protesta en la capital. En un puente de la ciudad desplegaron una pancarta en la que se podía leer "No a las pruebas de covid-19, queremos comer. No a las restricciones, queremos libertad".Una de las principales políticas con las que Xi Jinping llegó al cargo fue la de limpiar el partido de corrupción. Así, desde que está en el poder, ha supervisado medidas contra la corrupción de gran alcance, algo que se extiende a los más altos niveles del partido. Pero sus críticos presentan esto como una purga política para quitar de enmedio a quienes pudieran hacerle sombra o ser rivales. Esta limpieza del partido tuvo lugar en el discurso de este domingo. Xi se refirió a las divisiones dentro del cuerpo político de China y dijo que su gobierno había "eliminado serios peligros ocultos en el partido". También dio un gran espacio al tema de defensa y segurdad nacional.El objetivo del partido, dijo, es "construir un ejército fuerte en la nueva era". Pekín aumentó la presión militar después de una visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, en agosto, un viaje que consideró una violación importante de su soberanía.Ahora, Xi prometió fortalecer aún más las fuerzas armadas, mejorar su equipamiento, tecnología y capacidad estratégica. Señaló que este esfuerzo de modernizarlas es para que pueda proteger mejor la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo del país.Y esto viene con más control por parte del partido, dijo, para asegurarse de que las fuerzas armadas siempre estén alineadas con el PCCh.Sobre este tema, Xi Jinping enfocó parte de su discurso y aseguró que impulsará "las industrias bajas en carbono y promoveremos un estilo de vida que sea bajo en carbono. Intensificaremos el control de la contaminación. Trabajaremos para eliminar toda contaminación grave".Pero la energía a carbón no se eliminará gradualmente hasta que las nuevas fuentes de energía estén en su lugar. "Estamos construyendo lo nuevo antes de descartar lo viejo", dijo.Esto ocurre cuando China está sufriendo las graves consecuencias del cambio climático, con zonas donde el clima está siendo extremo y se dan, a la vez, lluvias intensas y grandes inundaciones y periodos de grave sequía y fuerte calor. Esto ha provocado un uso intenso de la energía hidroeléctica, lo que ha sobrecargado al red ya de por sí mermada precisamente por esta falta de lluvias, así como la pérdida incalculable en la industria, que ha tenido que reducir sus horarios o cerrar ante la escasez de energía. McDonell destaca que el mensaje general del discurso fue que China está avanzando a pasos agigantados bajo la guía del Partido Comunista, pero la incertidumbre económica que se arremolina aquí en este momento es de un tipo que no se ha visto en el país durante décadas.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.