El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, empezó a despedirse de la Casa Blanca con un mensaje al país dos días después de la gran victoria electoral que devolverá al republicano Donald Trump a la presidencia.

Biden prometió una "transición en el poder pacífica y ordenada" porque, según dijo, "es lo que el pueblo estadounidense merece".

"Aceptamos la decisión que ha tomado el país. Lo he dicho muchas veces. No puedes amar a tu país solo cuando ganas, no puedes amar a tu vecino solo cuando estáis de acuerdo", dijo Biden, cuyas palabras contrastan con la actitud de Trump cuando fue él quien tuvo que ceder el poder en 2021.

Trump nunca admitió su derrota, cuestionó durante años la limpieza de las elecciones y una turba de sus seguidores asaltó el Capitolio de Washington para impedir la certificación de la victoria de Biden entonces.

En su breve intervención de este jueves, el todavía presidente reinvindicó la democracia estadounidense y un sistema electoral "justo y transparente".

"Bajar la temperatura"

Biden dijo que habló este miércoles con el presidente electo Trump y pidió a sus compatriotas "bajar la temperatura" después de la campaña electoral.

También quiso poner en valor su obra de gobierno.

"No olvidéis todo lo que hemos conseguido. Ha sido una presidencia histórica", dijo a sus colaboradores presentes, y citó entre lo que considera sus logros la inversión de un billón de dólares en proyectos de infraestructura que "cambiarán la vida de la gente", aunque admitió que "llevará tiempo".

El presidente subrayó que también que dejará "la economía más fuerte del mundo".

Biden será el presidente hasta el 20 de enero de 2025, cuando se inaugurará la segunda presidencia de Trump con una ceremonia solemne en Washington.

La derrota de su vicepresidenta, Kamala Harris, culmina unos meses duros para el 46º presidente de Estados Unidos.

Biden tuvo que renunciar a su candidatura a la reelección después de trastabillarse y perder el hilo varias veces en su debate con Trump el 27 de junio.

Tras semanas de presiones y críticas, incluso dentro de su propio partido, que cuestionaban su aptitud para el cargo debido a su avanzada edad (82 años), Biden cedió el testigo a Harris, que finalmente fue derrotada claramente por Trump este martes.

