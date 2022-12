No más que un truco: el príncipe Harry y Meghan Markle critican la disculpa del The Sun por la columna de Jeremy Clarkson

Dylan Martinez/Reuters

Meghan Markle y el príncipe Harry en un evento, en Londres, celebrado en junio.

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, han criticado la disculpa del tabloide británico The Sun por una columna del presentador de televisión Jeremy Clarkson y la han calificado como "no más que un truco de relaciones públicas".La columna, en la que Clarkson dijo que odiaba a Markle "con cada célula", provocó más de 20.000 quejasante el ente regulador de la prensa en Reino Unido y numerosas condenas de figuras públicas, entre ellas parlamentarios.Un portavoz de la pareja acusó a The Sun de sacar provecho y explotar "el odio, la violencia y la misoginia"."Una verdadera disculpa sería un cambio en su cobertura y estándares éticos para todos"."Desgraciadamente, no estamos conteniendo la respiración".El portavoz calificó los comentarios de Clarkson como "peligrosos" y agregó: "El hecho de que The Sun no se haya comunicado con la duquesa de Sussex para disculparse muestra sus intenciones. Esto no es más que un truco de relaciones públicas".

"Arrepentimiento"

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future.— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022

El viernes, el periódico dijo que lamentaba haber publicado la columna y que estaba "".El medio de comunicación indicó que las opiniones de los columnistas eran propias, pero, como una entidad editora, "con la libertad de expresión viene la responsabilidad".El texto se convirtió en el artículo con más quejas presentadas ante la Organización Independiente para los Estándares de la Prensa (Ipso, por sus siglas en inglés). Clarkson pidió que fuese eliminado del sitio web del periódico.Ipso dijo que había recibido más de 17.500 quejas a las 09:00 GMT del martes, cifra que aumentó a 20.800 a las 17:00.En lugar de la columna, el sitio web de The Sun ahora tiene una copia de un mensaje que Clarkson publicó en Twitter, en el que dijo que estaba "" y que "tendría más cuidado en el futuro".

La columna de Clarkson, publicada el 16 de diciembre, fue muy criticada en las redes sociales y su hija, Emily, dijo que estaba en contra de todo lo que su padre había escrito sobre la duquesa.Kevin Lygo, jefe de medios y entretenimiento del canal de televisión británico ITV, describió los comentarios hechos por Clarkson como "horribles", pero dijo que no había planes para reemplazarlo como presentador del programa de juegos ¿Quién quiere ser millonario?

Columna

Getty Images Jeremy Clarkson es un presentador de la televisión británica.

La columna se publicó después del estreno del documental, de Netflix de seis partes, sobre el príncipe Harry y su esposa, en la que la pareja habló sobre su relación con los medios de comunicación de Reino Unido.En la columna, Clarkson escribió:"Por la noche, no puedo dormir mientras me acuesto allí, rechinando los dientes y soñando con el día en que ella (Markle) desfilará desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña, mientras las multitudes le gritan '¡Qué vergüenza!' y le arrojan montones de excrementos"."Todos los que tienen mi edad piensan de la misma manera", agregó."Pero lo que me desespera es que la gente más joven, especialmente las chicas, piensan que ella es cool. Piensan que fue una prisionera del Palacio de Buckingham, obligada a hablar solo de bordados y gatitos". En su publicación en Twitter tras las críticas, Clarkson dijo que había hecho una referencia "torpe" a una escena de "" que "cayó mal en mucha gente ".En otra parte del texto, el presentador comparó su odio hacia Markle con el que siente contra la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, o la asesina en serie Rose West.En respuesta, Sturgeon dijo que los comentarios de Clarkson sobre Markle eran "profundamente misóginos y simplemente horribles".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.