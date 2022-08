No debemos matar a los animales por la viruela del mono: el llamado de la OMS para evitar los ataques contra estos primates

Getty Images

En los días se han presentado ataques en contra de monos en algunas zonas de Brasil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reafirmó este miércoles que la transmisión del virus de la viruela del mono se produce por el contacto cercano entre dos personas y no entre animales y humanos."La viruela del mono está presente en varios animales, de hecho es más común encontrarlo en roedores. La única razón por la que se denomina así a la enfermedad es porque fue detectada por primera vez en unos primates en un zoológico de Dinamarca", señaló la vocera de la OMS, Margaret Harris. Y la razón por la que Harris hizo esta declaración en nombre de la organización fue por la noticia de que en algunas reservas naturales de Brasil se habían presentado envenenamientos y ataques a monos por considerarlos un potencial riesgo de contagio. "Las personas deben entender claramente que la transmisión que estamos presenciando es de humano a humano, por contacto cercano, y la preocupación debe centrarse en lo que podemos hacer para protegernos y proteger a los demás", explicó la vocera. También señaló que, aunque es cierto que el virus tiene el potencial de saltar de un animal a un humano, aclaró que "esto no es lo que está pasando en estos momentos"."El riesgo de transmisión es a partir de otro humano y lo podemos parar si las personas que presentan algún síntoma toman las debidas precauciones para no contagiar a otras", concluyó Harris. La viruela del mono, clasificada como una emergencia internacional por parte de la OMS, ha registrado cerca de 218.000 casos y 12 muertes alrededor del mundo.

La viruela del mono es considerada como una emergencia sanitaria internacional, como alguna vez fue el covid-19.

El caso brasileño

La aclaración por parte de la OMS tiene un origen concreto: la muerte de al menos una decena de monos en varios sectores de una reserva natural de Rio Petro, en el estado de Sao Paulo. De acuerdo con las autoridades, en menos de una semana cerca de 10 ejemplares aparecieron muertos con signos de envenenamiento y otros fueron heridos, después de que se confirmaron tres casos de la enfermedad en esta zona del país. Hasta el momento, en Brasil se han registrado cerca de 1.700 casos y se ha reportado una muerte. Harris reiteró que"No debemos estar atacando a los animales por esto. Debemos estar atentos a", aclaró. Actualmente, la OMS está en el proceso de asignar un nombre neutral para esta enfermedad y así evitar que se estigmatice a un grupos de animales o de humanos.Una situación similar se había presentado con los murciélagos cuando ocurrió el brote del coronavirus a principios de 2020. En ese momento varias organizaciones hicieron un llamado para evitar que estos mamíferos fueran blanco de ataques.Hace poco se aprobó el uso de una vacuna contra la viruela del mono, pero esta apenas está comenzando a ser distribuida en varios países alrededor del mundo.