Nirvana: el joven que apareció de bebé en la portada del álbum “Nevermind” pierde la demanda contra la banda por pornografía infantil

Se vendieron más de 30 millones de copias del álbum "Nevermind" de Nirvana en todo el mundo.

Una demanda que, según la justicia, llegó tarde. Un juez estadounidense desestimó el viernes el último intento de un hombre contra Nirvana por la icónica portada del álbum de 1991 de la banda que lo mostraba desnudo cuando era un bebé.Spencer Elden, de 31 años, dijo que su aparición en la portada del disco "Nevermind" constituía abuso sexual infantil.Pero el juez Fernando Olguin de la corte distrital de Estados Unidos para el Distrito Central de California aseguró que el joven había dejado pasar demasiado tiempo como para afirmar que había sido explotado.Las vías legales de Elden ahora están casi agotadas ya que no puede volver a presentar el caso en la justicia, aunque sus abogados aseguraron a los medios estadounidenses que apelarían el fallo.

"Daños de por vida"

Getty Images La imagen de la portada del disco es conocida en todo el mundo.

"Sin sustento"

La demanda se centró en una fotografía del joven que lo mostraba nadando desnudo en una piscina hacia un billete de un dólar perforado con un anzuelo.Elden argumentó que no había podido dar su consentimiento para que se usara la imagen y buscaba una compensación por daños deEl fotógrafo Kirk Weddle estaba entre los acusados, al igual que los exmiembros de Nirvana Dave Grohl y Krist Novoselic, así como Courtney Love, la viuda del fallecido cantante Kurt Cobain.Elden presentó su caso en 2021 argumentando que todavía tenía derecho a compensación porque la imagen seguía causándole angustia y pérdida de ingresos en su adultez.En la presentación judicial inicial, el hombre alegó quecomo resultado de la obra, incluida "angustia emocional extrema y permanente", así como "interferencia con su desarrollo normal y progreso educativo", por lo que ha requerido "tratamiento médico y psicológico".La demanda fue desestimada y luego se volvió a presentar en enero.El juez de Los Ángeles dictaminó que EldenUn abogado defensor celebró el veredicto y dijo que el caso no tenía sustento.La defensa había argumentado que Elden había disfrutado ser ely señaló que había recreado la fotografía en su vida posterior.Los padres de Elden recibieron US$200 por la foto en 1991 de parte de una banda que entonces era relativamente desconocida.Las ventas mundiales de "Nevermind" superaron los 30 millones, convirtiéndolo en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.