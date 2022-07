Niños atados y adultos en cunas: la BBC revela imágenes de orfanatos en Ucrania en condiciones desoladoras

https://www.youtube.com/watch?v=eCY114FiptsSi no puedes ver el video,haz clicaquí.Un equipo de la BBC tuvo acceso a varias instituciones dedicadas a la atención de niños discapacitados en Ucrania donde ha habido señalamientos de maltrato. Unas 100 mil personas, entre niños y adultos jóvenes, viven en estos centros, que funcionan desde tiempos anteriores a la guerra con Rusia. El gobierno ucraniano, enterado de las condiciones de estas instituciones públicas, ha prometido reformas en años anteriores.Investigadores de derechos humanos piden que estos lugares sean cerrados. Incluso consideran que Ucrania no debería ser aceptada en la Unión Europea hasta tanto no atienda esta situación.Reportero: Dan Johnson. Productora: Ruth Clegg. Cámara: Phill Edwards y Anastassia Zlatopolskai. Edición de video: Phill Edwards.

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBCNewsMundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.