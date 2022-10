Nikolas Cruz: un jurado recomienda cadena perpetua para el autor de la masacre de Parkland

EPA

Nikolas Cruz ya se había declarado culpable de todos los cargos.

Un jurado en EE.UU. recomendó este jueves prisión de por vida en lugar de la pena de muerte a Nikolas Cruz, el joven que mató a 17 personas e hirió un número igual en el tiroteo que perpetró en una escuela secundaria de Florida en febrero de 2018.El veredicto de los 12 miembros del jurado fue dado a conocer en una audiencia en la que familias de las víctimas de la llamada "masacre de Parkland" estuvieron presentes. Algunos se mostraron decepcionados por la decisión.Cruz ya se había declarado culpable de todos los cargosy el jurado debía decidir su castigo. Para que hubiese sido condenado a muerte, debía haber una decisión unánime más allá de toda duda razonable.El ataque de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas es el tiroteo masivo más mortífero que ha llegado a juicio en EE.UU. con el autor presente.El 15 de febrero de 2018, cuando muchos celebran el Día de San Valentín, 17personasmurieron por el ataque a tiros perpetrado por Cruz. Otras 17 personas resultaron heridas.El incidente comenzó a las 14:19 de la tarde cuando Cruz, que había sido expulsado el año anterior por motivos disciplinarios, llegó al plantel armado con un rifle semiautomático AR-15 comprado legalmente y mató a tiros a 14 estudiantes y tresempleados escolares.Todas las víctimas recibieron disparos en un lapso de 4 minutos. El atacante logró salir de la escuela al mezclarse con los estudiantes y se quedó en el área después de, según la investigación, fue a comprarse una soda en un restaurante cercano. Poco después, alrededor de las 15:40, fue arrestado por agentes de policía a unos 3 km de la escuela.

Decepción de las familias

BBC Michael Schulman y su esposa Linda Schulman, padres de Scott Beigel, estaban en la audiencia.

Las familias de las víctimas estaban sentadas en la primera fila del tribunal, relató el periodista Sam Cabral, de BBC News, quien estuvo presente.Mientras en la audiencia se leían las, padres y madres de las víctimas reclinaban la cabeza y algunas no pudieron contener las lágrimas al escuchar recomendaciones de cadena perpetua y no de pena de muerte.Tony Montalto en particular, quien perdió a su hija Gina en el ataque, se mostraba muy disgustado. Sacudía la cabeza repetidamente y abrazaba a su esposa, Jennifer, quien se recargó en su hombro cuando se leyó la decisión relacionada con Gina.La esposa e hijo de Christopher Hixon, un empleado de la secundaria, también estaban presentes. Tan pronto como la juez leyó la recomendación del jurado de que Cruz debería recibir cadena perpetua y no la pena de muerte, el hijo de la víctima se levantó y salió.Los factores agravantes -leídos por cada uno de los 17 casos de muerte-en el caso de la fiscalía durante el juicio para lograr la pena de muerte. En Florida, los factores agravantes incluyen homicidios "cometidos de manera fría, calculada y premeditada sin ninguna pretensión de justificación moral o legal".