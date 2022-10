Netflix lanza en México y otros países un plan de suscripción con publicidad a partir de noviembre

Noh Juhan | Netflix

En 2021, "El juego del calamar" se convirtió en la serie más vista a nivel mundial en la historia de Netflix.

Netflix lanzará una nueva opción de suscripción con publicidad en noviembre que será más barata que los planes actuales, mientras lucha por mantener la cantidad de espectadores.El plan, denominado Básico con anuncios, estará disponible en 12 países, incluidos México y España.También se podrá contratar en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.En México y Canadá comenzará a funcionar el 1 de noviembre, en España el 10 de noviembre y en los demás países el 3 de noviembre.La compañía dijo que en México cobrará 99 pesos mexicanos (unos US$5,00), en España 5,49 euros (US$5,37) y en Estados Unidos US$6,99 al mes por este servicio, que solo se podrá utilizar en un dispositivo a la vez, no permitirá las descargas y tendrá una calidad HD de 720 pixeles.En Brasil costará 18,90 reales por mes (US$3,60).En todos los casos, los precios fijados son aproximadamente 30% inferiores a los que tiene el plan Básico sin anuncios.

Pérdida de usuarios

"Un precio para cada fan"

LIAM DANIEL/NETFLIX Una de las series más populares de Netflix es "Bridgerton".

Ingresos alternativos

Netflix ha estado perdiendo clientes conforme aumentan las presiones de la competencia y el costo de vida.La compañíaen la primera mitad de este año; la próxima semana actualizará esa cifra.El plan Básico sin anuncios, en tanto, aumentará la calidad de transmisión de 480 pixeles (SD) a 720 pixeles (HD).Los demás planes no tendrán modificaciones.El paso de Netflix a la publicidad es un gran cambio para la compañía, que fue pionera en la idea de streamingpor suscripción.Pero a medida que más compañías de entretenimiento desarrollan plataformas de streaming, Netflix ha tenido más dificultades para retener a los suscriptores, especialmente porque los hogares preocupados por el aumento del costo de vida buscan formas de recortar."Tenemos la confianza de que, ahora (...), tenemos un precio y un plan para cada fan", dijo la compañía en un comunicado de prensa."Aunque esto es solo el principio, nos complace el interés que han demostrado el público y la comunidad de anunciantes, y estamos a la expectativa de lo que está por venir", agregó.Los suscriptores del nuevo plan verán un promedio de cuatro a cinco minutos de anuncios por hora, tanto al inicio como durante una emisión, dijo la compañía.Algunas películas y series que están en los otros planes de Netflix no estarán disponibles en el servicio con publicidad debido a restricciones de licencia.La compañía dijo que espera expandir esta modalidad a más países con el tiempo, aunque no dio detalles.Muchos de los competidores de Netflix ya combinan la transmisión con anuncios o tienen planes de hacerlo.Disney+, por ejemplo, lanzará un servicio con publicidad en diciembre en EE.UU. que costará US$7,99 al mes.Jeremi Gorman, presidenta de publicidad mundial de Netflix, dijo que casi agotó todo el tiempo publicitario disponible para el lanzamiento, lo que calificó como una señal del interés de los anunciantes por llegar a audiencias más jóvenes que se alejan cada vez más de la televisión tradicional.Netflix pedirá a quienes se registren en el servicio con publicidad información sobre el género y la fecha de nacimiento como parte de los esfuerzos para orientar los anuncios.