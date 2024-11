Your browser doesn’t support HTML5 audio

Reuters Netanyahu (izq.) y Gallant.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, despidió este martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, asegurando que existe una "crisis de confianza" entre ellos.

Netanyahu dijo en un comunicado que su confianza en Gallant se había "erosionado" en los últimos meses.

El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, sustituirá a Gallant, añadió Netanyahu.

El despido de Gallant ya ha provocado protestas en las calles de Tel Aviv y los líderes de la oposición han convocado manifestaciones públicas más amplias.

Netanyahu y Gallant mantienen desde hace tiempo una relación de trabajo conflictiva, y durante el último año ha habido informes de peleas a gritos entre los dos hombres por la estrategia de guerra de Israel en Gaza.

Gallant defendía que se debería dar prioridad a un acuerdo de liberación de rehenes con Hamás antes de continuar la guerra, una postura rechazada por el primer ministro.

Reuters Netanyahu aseguró que Gallant llevó a cabo "declaraciones y acciones que contradicen las decisiones del gobierno y las decisiones del gabinete".

El exministro de Defensa también se ha mostrado descontento con los planes de seguir permitiendo que los ciudadanos ultraortodoxos de Israel estén exentos de servir en el ejército.

Meses antes del inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, Netanyahu había despedido a Gallant por diferencias políticas, antes de reincorporarlo tras registrarse grandes protestas.

Pero el martes, Netanyahu dijo en un comunicado: "En medio de una guerra, más que nunca, se requiere plena confianza entre el primer ministro y el ministro de Defensa".

l mandatario señaló que, a pesar de que había habido confianza y un "trabajo fructífero" en los primeros meses de la campaña militar, "esta confianza se resquebrajó durante los últimos meses".

Netanyahu dijo que "se descubrieron brechas significativas entre Gallant y yo en la gestión de la campaña".

Estas brechas estuvieron "acompañadas de declaraciones y acciones que contradicen las decisiones del gobierno", agregó.

Luego de su despido, Gallant publicó un breve mensaje en X, afirmando que la seguridad de Israel "fue y siempre seguirá siendo la misión de mi vida".

El sustituto

Reuters Algunos advierten sobre las posiciones más agresivas en cuestiones militares de Israel Katz, quien asumirá la cartera de defensa.

Su sustituto, Israel Katz, es visto como aún más agresivo en términos de estrategia militar.

Otro aliado de Netanyahu, Gideon Sa’ar, que anteriormente no ocupaba ninguna cartera en gabinete, se convertirá en el nuevo ministro de Asuntos Exteriores.

La destitución de Gallant entrará en vigor en 48 horas. El nombramiento de los nuevos ministros requiere la aprobación del gobierno y luego de la Knesset.

Netanyahu despidió a Gallant por primera vez en marzo de 2023 tras su desacuerdo sobre los controvertidos planes del primer ministro para reformar el sistema judicial israelí y quitarle poder a la Corte Suprema del país.

Pero se vio obligado a retractarse del despido tras las masivas protestas públicas en varias ciudades de Israel, conocidas como la "Noche de Gallant".

En mayo de este año, Gallant expresó abiertamente su frustración por el fracaso del gobierno en abordar la cuestión de un plan de posguerra para Gaza. Gallant quería que Netanyahu declarara públicamente que Israel no tiene planes de asumir el gobierno civil y militar en Gaza.

Fue una rara señal pública de divisiones dentro del gabinete de guerra de Israel sobre la dirección de la campaña militar.

“Desde octubre, he estado planteando esta cuestión de forma constante en el gabinete”, dijo Gallant, “y no he recibido respuesta”.

Netanyahu respondió diciendo que “no estaba dispuesto a cambiar a Hamás por Fatahstán”, en referencia a los grupos palestinos rivales Hamas y Fatah.

Reacción inmediata

Reuters El anuncio del despido generó manifestaciones en las calles de Tel Aviv y Jerusalén.

En respuesta a la destitución de Gallant el martes por la noche, los miembros de los partidos políticos de oposición de Israel convocaron a protestas.

Un grupo que representa a las familias de las personas tomadas como rehenes por Hamás en su ataque del 7 de octubre también condenó la destitución de Gallant por parte de Netanyhu, calificándola de continuación de los esfuerzos para “torpedear” un acuerdo de liberación.

Más de 100 rehenes de los 251 tomados por Hamas el 7 de octubre de 2023 siguen desaparecidos después de más de un año de guerra.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas pidió al ministro entrante Israel Katz que “exprese un compromiso explícito con el fin de la guerra y lleve a cabo un acuerdo integral para el retorno inmediato de todos los rehenes”.

La destitución de Gallant también se produce el día de las elecciones presidenciales en EE.UU., el principal aliado de Israel en su guerra en Gaza, hecho que no ha pasado desapercibido en varios medios de comunicación israelíes.

Se consideraba que Gallant tenía una relación mucho más buena con la Casa Blanca que Netanyahu.

Un representante del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo el martes: "El ministro Gallant ha sido un socio importante en todos los asuntos relacionados con la defensa de Israel. Como socios cercanos, continuaremos trabajando en colaboración con el próximo ministro de defensa de Israel".

Los observadores señalan que la destitución de Gallant también se produce en un momento en que Netanyahu está bajo la presión de los políticos de extrema derecha para aprobar un proyecto de ley que permita que los ciudadanos ultraortodoxos de Israel sigan exentos de servir en el ejército.

Gallant había sido un oponente de alto perfil del proyecto de ley.

