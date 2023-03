Nashville: quiénes eran las víctimas y qué se sabe de la atacante del tiroteo que dejó 6 muertos

Getty Images

Las autoridades revelaron en las últimas horas nuevos detalles del ataque ocurrido este lunes en la escuela Covenant de Nashville, en Tennessee (EE.UU.), en el que murieron tres estudiantes de 9 años y tres adultos. La sospechosa del ataque fue identificada como Audrey Hale, de 28 años, quien murió en un enfrentamiento con los policías que acudieron al lugar del tiroteo.Ha habido cierta confusión sobre la identidad de género de Hale: en un principio la policía la describió como una mujer, aunque más tarde se aclaró que era transgénero, ya que en las redes sociales se identificaba como hombre y "utilizaba pronombres masculinos".Durante el tiroteo que se produjo el lunes, la atacante llevaba lo que parecía un chaleco de protección y un fusil de asalto en una mano, con una segunda arma similar colgando de la cadera izquierda. En total llevaba tres armas, según la policía.

Audrey Hale, de 28 años, utilizó tres armas durante el ataque.

Según las autoridades, Hale no tenía antecedentes penales. Sin embargo, estaba siendo tratada por "desorden emocional".Había sido alumna de la escuela, aunque se desconoce cuál pudo haber sido un motivo del ataque.La atacante dejó un manifiesto que podría aclarar este último punto.Una excompañera de equipo de baloncesto de Hale en la escuela secundaria le dijo al medio de noticias local NewsChannel5 que había recibido un mensaje de Instagram de ella minutos antes del ataque. Hale le dijo que ya no quería vivir y que necesitaba morir."He dejado atrás pruebas más que suficientes. Pero algo malo está a punto de suceder", decía el mensaje.En el registro del domicilio de Hale se recuperaron más armas. Las autoridades dijeron que había comprado legalmente un total de 7 armas y había vendido una de ellas.El jefe de la policía de Nashville, John Drake, afirmó que las autoridades creen que la atacante tenía "entrenamiento", en base a su comportamiento durante el ataque.La madre de Hale, Norma, dijo a ABC News: "Es muy, muy difícil este momento", antes de pedir privacidad.

¿Qué sabe de las víctimas?

Katherine Koonce

Cynthia Peak

Mike Hill

Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney

Katherine Koonce, de 60 años, era la directora de la escuela Covenant de Nashville, cargo que ejercía desde julio de 2016.Tenía más de 23 años de experiencia como educadora. Contaba con un máster y un doctorado en su área. En sus mensajes de condolencias, sus allegados la describen como una"Siempre hizo sentir a sus alumnos que eran amados por un Dios que se preocupaba por ellos personalmente y que era nuestro trabajo mostrarnos ese amor unos a otros como semejantes", dijo Robert Gay, quien estudió en esa institución entre 2000 y 2006.Cynthia Peak, 61 años, trabajabaen la escuela.Según medios locales, era natural de Leesville (Luisiana) y pasó la mayor parte de su juventud en Vernon Parish. Vivió en Alabama junto con su esposo y sus tres hijos, hasta que se mudaron a Tennesse.Mike Hill, 61 años, trabajaba como conserje en la escuela desde hace más de una década.Los medios locales lo describen como un hombre cariñoso, que amaba su trabajo y que consideraba a sus compañeros como una familia.Los tres estudiantes asesinados a tiros en la escuela primaria tenían 9 años y fueron identificados como Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney.Hasta ahora, solo se tiene información de Hallie Scruggs, quien era hija de Chad Scruggs, pastor principal de la Iglesia Presbiteriana Covenant, que comparte local con la cscuela Covenant.. "Tenemos el corazón roto", le dijo a ABC News en un comunicado. "A través de las lágrimas confiamos en que está en los brazos de Jesús, que la resucitará de nuevo".