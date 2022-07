Myanmar ejecuta a 4 activistas prodemocracia en la primera aplicación de la pena de muerte en más de 30 años

Reuters

El histórico activista prodemocracia Kyaw Min Yu, conocido como Ko Jimmy, fue uno de los ejecutados (foto de 2012).

El ejército de Myanmar ejecutó a cuatro activistas prodemocracia, en la primera aplicación de la pena de muerte desde finales de los años 80 en el país asiático.Los cuatro ejecutados, que incluyen al escritore históricomilitante demócrata Ko Jimmy y eldiputado ZhayarThaw, estaban acusados de cometer "actos terroristas".Los condenaron a muerte en un juicio a puerta cerrada que grupos defensores de los derechos humanos calificaron como arbitrario.La líder de los demócratas en Myanmar y presidenta del partido Liga Nacional por la Democracia (LND), Aung San Suu Kyi, recibió la noticia con mucha tristeza, indicó una fuente al servicio birmano de la BBC.Suu Kyi, que fue arrestada en febrero de 2021 tras un golpe de Estado del ejército, no hizo comentarios sobre las ejecuciones, agregó la fuente.

Ejecutados sin avisar

Getty Images La junta ha militarizado la vida diaria del país y su capital, Rangún.

Indignación generalizada

¿Quiénes eran los ejecutados?

Reuters Zeya Thaw era muy cercano a Aung San Suu Kyi.

El golpe militar

Los familiares de los fallecidos se congregaron el lunes en la prisión de Insein, desesperados por obtener información sobre sus seres queridos.La madre de Zayar Thaw explicó que no le dijeron cuándo iban a ejecutar a su hijo y por ello no pudo organizar los ritos funerarios según la tradición."Cuando hablamos por zoom el viernes, mi hijo estaba sano y sonriente. Me pidió sus gafas para leer, un diccionario y algo de dinero, así que", declaró Khin Win May al servicio birmano de la BBC."Por eso no pensaba que lo iban a matar. No lo creía".La hermana de Ko Jimmy, cuyo verdadero nombre es Kyaw Min Yu, señaló que aún no habían recibido los cuerpos.Todas las familias han presentado solicitudes de información sobre las ejecuciones.El medio estatal de noticias Global News Light of Myanmar afirmó que los cuatro hombres fueron ejecutados porque "dieron directivas, hicieron arreglos y perpetraron conspiraciones para actos de terror brutales e inhumanos".Indicó que habían sido acusados en virtud de las leyes antiterroristas, perose les ejecutó.Son las primeras ejecuciones en Myanmar (también conocido como Birmania), según Naciones Unidas. En las anteriores se utilizó la horca.En 2021 la junta militar tomó el poder en el país con un golpe de Estado, lo que desencadenó manifestaciones generalizadas y provocó una represión militar contra manifestantes, activistas y periodistas a favor de la democracia.La noticia de las ejecuciones fue recibida con fuertes críticas de grupos opositores y organizaciones de derechos humanos."Estoy indignado y devastado por la noticia de las ejecuciones, por parte de la junta, de patriotas de Myanmar y defensores de los derechos humanos y la democracia", declaró el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews. "Estos actos depravadospara la comunidad internacional", indicó.El Gobierno de Unidad Nacional en el exilio de Myanmar (NUG por sus siglas en inglés) aseguró que sus integrantes están "extremadamente conmocionados y entristecidos" por las ejecuciones.El NUG, un grupo formado por activistas prodemocracia, representantes de grupos étnicos armados y exlegisladores formado en respuesta al golpe militar de 2021, instó a la comunidad internacional a "castigar a la asesina junta militar por su crueldad y crímenes".Ko Jimmy, de 53 años, era un veterano del Grupo de Estudiantes de la Generación del 88, un movimiento birmano prodemocracia conocido por su activismo contra la junta militar del país en los levantamientos estudiantiles de 1988.Él y su esposa, la también activista Nilar Thein, están entre los pioneros del movimiento a favor de la democracia en el país.Cuando en 2007 los monjes encabezaron las protestas contra el régimen, Ko Jimmy y su esposa movilizaron a activistas de las manifestaciones de 1988 para que se unieran.Pasó varias temporadas en prisión por su activismo antes de ser liberado en 2012.En octubre del año pasado fue arrestado bajo las acusaciones de ocultar armas y municiones en un apartamento en Rangún y de ser un "asesor" del Gobierno de Unidad Nacional.U Phyo Zayar Thaw (también conocido como Zeya Thaw), de 41 años, era un exídolo de hip-hop reconvertido en legislador de la LND.Su banda, Acid, lanzó el primer álbum de hip-hop de Myanmar, con letras llenas de ataques directos contra los militares, que despertaron las iras de la junta.Se fue convirtiendo gradualmente eny a menudo la acompañaba en sus reuniones internacionales con líderes mundiales.Fue detenido en noviembre por presuntos delitos contemplados en las leyes antiterroristas.Tanto Zeya Thaw como Ko Jimmy perdieron las apelaciones de sus sentencias en junio.Se sabe menos sobre los otros dos activistas: Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw. Ambos fueron condenados a la pena capital acusados de matar a una presunta informante de la junta.El ejército mantiene que los resultados de las elecciones generales de 2020, en las que el partido político de Suu Kyi ganó por abrumadora mayoría, fueron manipulados. Autoridades de la comisión electoral han negado la acusación y mantienen que.Desde el golpe Suu Kyi ha estado detenida bajo arresto domiciliario, acusada de una amplia variedad de cargos que van desde corrupción hasta violar la ley de secretos oficiales del país, por lo que podría recibir una sentencia de.La Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, que lleva un registro de los muertos, encarcelados y detenidos por los militares, contabiliza 14.847 personas detenidas desde el golpe de Estado ypor los militares.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.