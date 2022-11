Mundial Uruguay cae 2-0 ante Portugal: qué necesita La Celeste para avanzar a octavos de final en Qatar 2022

Getty Images

Uruguay cayó este lunes frente a Portugal y se complicó su permanencia en el Mundial de Qatar 2022.Bruno Fernandes fue el héroe que metió los dos goles con los que Portugal venció por 2-0 a La Celeste, en un partido en el que un penalti revisado por el VAR fue muy controversial.El resultado obliga aUruguaya vencer a Ghanaen el duelo del próximo viernes y esperar que Corea del Sur nosaque los tres puntosante Portugal.El primer gol de Portugal vino en el minuto 54, cuando Fernandes tomó la pelota por la izquierda y lanzó un tiro centro que intentó rematar de cabeza Cristiano Ronaldo pero se fue directo al fondo de la portería.Por un momento la anotación fue concedida a Cristiano, pero finalmente le fue otorgada a Bruno Fernandes.Uruguay se lanzó al frente, con Luis Suárez entrando de cambio por Edison Cavani. Estuvo cerca de empatar con un potente disparo de Facundo Pellistri que impactó en el poste derecho.Pero luego vino la decisión controvertida del VARa favor de Portugal. En una barrida en el área, el defensa José María Giménez terminó tocando la pelota con la mano con la que estaba por apoyarse en el suelo.El VAR llamó al árbitro y se determinó que era penalti, pues el nuevo reglamento indica que ese tipo de manos no se cobran como falta si la mano está completamente apoyada en el césped, lo cual no fue el caso.Fernandes fue el encargado de cobrar la pena máxima y marcar el 2-0.

Giménez tocó la pelota con la mano aún en el aire, lo que fue calificado como falta por el VAR. Fernandez (derecha) cobró el penalti.

Ghana sufre pero triunfa

En un vibrante partido, la selección deLos ghaneses dominaban el partido con dos goles en el primer tiempo, producto de un contrarremate en el área chica de Mohammed Salisu en el minuto 24 y un cabezazo de Mohamed Kudus en el 34.Pero la segunda parte trajo el empate surcoreano con dos estupendos remates de cabeza de Cho Gue-sung en el 58' y luego en el 61'.Cuando los asiáticos estaban dominando el juego, vino el gol decisivo de Ghana, el segundo de Kudus, con un remate de derecha en el área al minuto 68.

