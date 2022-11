Mundial: qué necesita Costa Rica para clasificar a la segunda ronda después de ganarle 1-0 a Japón en Qatar 2022

Getty Images

Keysher Fuller celebra el gol de la victoria frente a Japón.

Ambas selecciones venían de partidos monumentales. Costa Rica había sido apabullada por España por siete goles a cero, en la que ha sido la mayor goleada de los españoles en la historia de los mundiales. Y Japón venía de vencer a Alemania, la tetracampeona del mundo, en el que tal vez sea la mayor victoria de la selección de ese país en la historia. Por eso el partido en la cancha del estadio Ahmad Bin Ali tenía una carga especial: ambas selecciones venían a restablecer su curso normal. Pero no fue para nada un partido monumental, más bien lo contrario: parecía que ambas selecciones estaban ya eliminadas. Valga decir que Costa Rica tuvo una presentación mucho más decorosa de lo que fue aquella noche nefasta ante los españoles y con un gol milagroso de Keysher Fuller.Para poder clasificarse, los ticos deben primero saber qué pasa esta noche entre Alemania y España. Con eso en mente, sobre todo deben intentar quitarse la cantidad de goles en contra, debido a que es uno de los factores de desempate.

Getty Images

Costa Rica tuvo la posesión durante gran parte del partido.

Posesión, pero no control

Getty Images Costa Rica vs. Japón se disputó en el estadio Ahmad Bin Ali, el mismo de la inauguración.

Fue un partido que se jugó lejos de los arcos, con una lucha decidida por el control del mediocampo para genera juego. Fue mucho más efectivo Costa Rica,. Sin embargo, la defensa japonesa logró contener con éxito cualquier avance de los ticos, que lo intentaron constamente con sus delantero Joe Campbell. Pero a la hora de pasar al ataque, Japón no logró mostrar la movilidad y la velocidad que hizo desbarrancar a Alemania en el primer partido de este grupo este miércoles. Solo tuvo un disparó al arco, que se fue desviado. Y pocas veces fueron una amenaza para el portero del PSG Keylor Navas."Alemania debe estar rascándose la cabeza y preguntandose: ''. Están luchando mucho para dar alguna impresión", dijo el comentarista de la BBC y ex jugador del Liverpool Stephen Warnock. Pero apenas comenzó el segundo tiempo, Japón avisó que tenía otras intenciones: en apenas un minuto y medio de reiniciado el partido, Japón puso en peligro dos veces la defensa costarricense.. Y lo que también quedó claro en esos primeros minutos es que Japón quería el partido: el técnico japonés Hajime Morayasu hizo ingresar Takuma Asano, el delantero del VfL Bochum de la Bundelisga, para darle mayor vólumen de juego en el área. En cierta medida fue efectiva, porque Costa Rica perdió el control de la pelota y los japoneses continuaron acechando el arco de Navas en otras ocasiones. Pero llegó el minuto 79: después de una curiosa triangulación en el costado derecho Keysher Fuller, del Herediano de Costa Rica, termina metiendo la pelota en el arco japonés. Y Costa Rica, después de verse más afuera que adentro, revive de las cenizas y se mete en la pelea por el grupo E del Mundial de Qatar.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.