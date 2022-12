Mundial Qué mirás, bobo: la historia detrás del enfado de Lionel Messi que se volvió viral

PA Media

"Qué mirás, bobo. Andá p'allá".Esta frase que pronunció Lionel Messi el pasado viernes durante una entrevista tras el partido de las selecciones de Argentina y Países Bajos en los cuartos de final del Mundial se ha vuelto viral en nos últimos días.Hasta tal punto que está siendo inmortalizada en todo tipos de soportes: memes, videos de tik tok, canciones, gorras, camisetas o tazas. Pero, ¿a quién iba dirigido el insulto del astro argentino captado por las cámaras de televisión?

Weghorst marcó los dos goles de Países Bajos.

Tensión dentro y fuera del campo

El partido entre argentinos y neerlandeses que acabó con la victoria de los primeros en la tanda de penaltis, con el gol de Wout Weghorst que lograba el empate 2-2 para Países Bajos y que mandó el encuentro a la prórroga.Hubo varios enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos y algunas tanganas al final de un encuentro que los argentinos estuvieron ganando hasta el minuto 100.Tras el partido Leo Messi ofreció una entrevista al canal TyC Sports y antes de empezar a responder se le vio en un video mirando a lo lejos y diciendo:En esas imágenes no se veía a quién se estaba dirigiendo el capitán argentino.Más tarde se supo gracias a una grabación del momento desde otras perspectiva que Messi le estaba hablando a Weghorst, el autor de los dos goles de Países Bajos.

Al parecer, al final del partido Weghorst se acercó a Messi, según él, con la intención de darle la mano y pedirle la camiseta, pero este se negó.En esas segundas imágenes se ve al jugador neerlandés discutiendo con los argentinos Lautaro Martínez y el 'Kun' Agüero, que está en Qatar ejerciendo de comentarista. Según contó Agüero, mientras el capitán argentino se disponía a dar su entrevista, Weghorst en actitud provocativa le miraba desde la distancia y le decía 'Eh, Messi, eh, Messi'.Ahí fue cuando el astro argentino le dijo su ya famoso "Qué mirás, bobo". Weghorst también dio su versión de lo sucedido tras el incidente en una entrevista."Quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, estoy realmente decepcionado", relató el jugador.

