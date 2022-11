Mundial Qatar 2022: las predicciones de BBC Mundo para la Copa del Mundo (y cómo le irá a los equipos de América Latina)

Getty Images

Son varios analistas y medios que ubican a Brasil como el principal candidato a ganar Qatar 2022.

¿Quién ganará el Mundial de Qatar 2022?Muchas personas en América Latina están llenando su quiniela (polla, penca o loto deportivo, depende de cada país) intentando responder a esta pregunta como si fuera un tratado estadístico. Y pocos tienen respuestas claras.Están los sospechosos de siempre, los nombres grandes que llegan a este certamen con el cartel de favoritos: Brasil, Francia, Argentina… etc. Tras ellos viene un grupo de equipos que podían dar el gran golpe: Alemania, Inglaterra, Países Bajos, España y Bélgica. Todos ellos con posibilidades, por números y jugadores, de quedarse con el trofeo más preciado del planeta: los más de 6 kilos (cinco de ellos de oro macizo) que lleva la Copa Mundial de la FIFA. Por eso en BBC Mundo también quisimos hacer nuestras predicciones sobre favoritos, sorpresas y sobre todo, cómo podría ser la participación de las selecciones de América Latina.

Getty Images

¿Será Qatar el Mundial de Lionel Messi?

Los favoritos (favoritos)

Getty Images La estrella del Real Madrid Karin Benzema ya está con la selección de Francia.

Getty Images Inglaterra espera cerrar un destacado año con el trofeo de la FIFA.

2. Los otros candidatos (y un par de sorpresas)

Getty Images Christian Eriksen, a pesar de haber sufrido un infarto en pleno partido, espera liderar a Dinamarca a una actuación histórica.

¿Y América Latina?

Getty Images La espectacular actuación de Keylor Navas en el Mundial de Brasil fue clave para que Costa Rica alcanzara los cuartos de final.

URUGUAY

Getty Images En Uruguay hay esperanza, pero saben de la dificultad de su grupo junto a Portugal, Corea del Sur y Ghana.

Getty Images El crecimiento futbolístico de Federico Valverde en los últimos 12 meses lo han convertido en uno de los favoritos de la afición del Real Madrid.

ECUADOR

Getty Images Ecuador alcanzó el tercer lugar en el Mundial Sub 20 en 2019 después de coronarse por primera vez campeón de la categoría en Sudamérica.

Getty Images Moisés Caicedo es el alma de una nueva generación de futbolistas ecuatorianos.

COSTA RICA

Getty Images Joel Campbell y compañía ya saben lo que es dar la sorpresa en un Mundial y aspiran a repetir lo logrado en 2014 cuando eliminaron a dos campeones mundiales en la fase de grupos.

Getty Images Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Edson Álvarez, las tres figuras del México versión 2022.

Getty Images La etapa del Tata Martino al frente de México ha estado marcada por la inconsistencia del equipo.

sin dudarlo es el principal candidato a quedarse con el título y conseguir el "Hexa", o sea, su sexta copa mundial. Si hablamos de números, nos bastaría referirnos a su desempeño reciente: este año ha disputado ocho partidos,, frente a Ecuador por las eliminatorias mundialistas, cuando ya estaba clasificado a Qatar 2022.Ha liderado el ranking de la FIFA desde marzo de este año y desde 2020 no baja del tercer lugar. Pero sobre todo lo que lo pone al frente de este listado es la enorme capacidad de sus jugadores:(delantero indispensable en el Real Madrid). De hecho dejó fuera de la convocatoria final a jugadores que tranquilamente podrían ser titulares en otras selecciones como Firmino, una de las grandes estrellas del Liverpool o Gabriel Barbosa "Gabigol" (Flamengo). A estas estrellas se suman jugadores comoen el mediocampo (ganador de cinco Champions League con el Real Madrid, ahora en Manchester United) yen la defensa (capitán del PSG), entre otros. Ahora, para conseguir su "Hexa" no la tiene tan fácil: comparte el grupo G con Serbia, Suiza y Camerún, equipos compactos que podrían dificultarle quedarse con el primer lugar. Y de lograrlo, en el camino hacia la final en Doha el 18 de diciembre podrían estarel último campeón siempre será un favorito, aunque desde que Brasil ganó el título del 62, ninguna selección ha logrado retener el título en la siguiente Copa del Mundo. Sin embargo, en este caso las posibilidades aumentan especialmente por dos factores: su delantera estelar conformada por(Atlético de Madrid). Y dos, una inesperada renovación en el mediocampo con la convocatoria de(ambos en el Real Madrid) en reemplazo de dos piezas fundamentales del título de Rusia 2018 que no lograron llegar a Qatar por lesión: N'golo Kanté y Paul Pogba. Estos jugadores, junto a una defensa experimentada liderada por(Manchester United) y(Bayern Munich) conforman un equipo muy difícil de vencer. En contra: siempre ha sido difícil para el último campeón retener el título, además el ruido dentro del camerino por problemas internos entre algunos jugadores podría afectar el desempeño del equipo.en la historia reciente no se ha visto una selección (y a un país) con tantas ganas de ganar una Copa del Mundo como esta Argentina. Y tiene motivos para soñar: Argentina actualmente es el campeón de la Copa América y hace 35 partidos que no conoce la derrota.Pero sobre todo, es un proyecto que se ha construido sobre su máxima estrella:(PSG), quien ha sido por lejos el mejor futbolista del planeta de los últimos 15 años y que de quedarse con el Mundial, lo ubicaría en el puesto más alto del Olimpo del fútbol. En contra: la lesión de una de sus principales piezas, Giovani Lo Celso (Villarreal) pocos días antes del primer encuentro frente Arabia Saudita, que hizo cambiar los planes de su entrenador Lionel Scaloni.siempre favorita. Sin embargo, a diferencia de otros años, se encuentra un proceso de renovación que no ha terminado de convencer. En Rusia 2018 fue eliminado en la primera ronda y en la Eurocopa de 2020 (realizada en 2021) solo llegó a octavos. Pero cuenta con figuras como(los tres del Bayern Munich), que pueden llevarlo a una final como en 2014.tras la generación dorada de Casillas, Villa, Xavi e Iniesta, a.Ahora, la mano de Luis Enrique ha comenzado a cosechar buenos resultados como llegar a semifinales en la Eurocopa de 2020 y una destacada actuación en la Nations League donde perdió la final ante Francia en 2021.Y aunque tiene figuras como Pedri, Gavi (FC Barcelona) y Álvaro Morata (Atlético de Madrid), será su fortaleza como equipo lo que lo lleve lo más lejos posible en esta Copa del Mundo.: la posible última vuelta de la llamada "generación dorada" del fútbol belga, liderada por(Manchester City) y(Real Madrid). Tienen un equipo con suficiente fútbol para llegar de nuevo a las semifinales como lo hicieron en Rusia 2018, sin embargo la falta renovación de su selección podría jugar en su contra: el 70% de la nómina de Qatar 2022 es la misma del Mundial anterior.los "Tres Leones" se perfilan como uno de los grandes animadores de esta Copa del Mundo. Tras llegar a semifinales en Rusia 2018 y la final de la Eurocopa de 2020, Inglaterra cuenta con un equipo integrado por figuras de la liga profesional más poderosa del mundo actualmente, la Premier League. Nombres comopodrían conducir a Inglaterra a una segunda final en la historia de los mundiales.el gran ausente de Rusia 2018 dice presente en Qatar 2022 y por lo que se ha visto en los últimos partidos, Van Gaal está construyendo un equipo fuerte basado en el sobresaliente talento del central del Liverpool Virgil van Dijk y los jugadores del Barcelona. ¿Y en el terreno de las sorpresas? Hay cuatro selecciones que pensamos que podrían tener un papel destacado:Estas cuatro selecciones, gracias al trabajo y las estrellas que tienen, podrían beneficiarse de los calendarios y alcanzar incluso alguna de las semifinales.Ya mencionamos antes que tanto Brasil como Argentina son dos de los grandes favoritos y de cumplirse la lógica nos deberíamos preparar para un clásico del fútbol sudamericano en semifinales.Por lo que el ganador de ese encuentro será el encargado de recuperar el título para la región,Desde entonces solo Argentina quedó a la puertas de la gloria en 2014 cuando perdió la final antellegó a semifinales en 2010 en.Pero también es cierto que no nos podemos centrar solo en el título para analizar el impacto que han tenido los representantes latinoamericanos en los últimos mundiales.Colombia, por ejemplo, fue una de las protagonistas en 2014 donde fue la quinta mejor selección del Mundial tras perder en cuartos de final contra la anfitriona, Brasil.Tampoco nos podemos olvidar la Costa Rica que avanzó hasta cuartos de final en ese Mundial de la mano de un heroico, eliminando en la fase de grupos a dos campeones mundiales (Inglaterra e Italia).O la victoria de México ante la Alemania campeona del mundo en la presentación ante el mundo dehace cuatro años.Bonitos recuerdos, pero que ya forman parte del pasado.Ahora toca hablar del presente y de lo qué podemos esperar en Qatar 2022 con el resto de representantes latinoamericanos que acompañan a Brasil y Argentina.Ya dijimos que podría ser una sorpresa y muchos creen que están ante una muy buena oportunidad de repetir la semifinal Sudáfrica o incluso tener uno de los dos roles de la final.Los años se están haciendo sentir en la histórica dupla formada por Luis Suárez (Nacional de Uruguay) y Edinson Cavani (Valencia), pero su sola presencia será vital para brindar la experiencia a una generación de jóvenes que le han están dando un nueva identidad a la selección dirigida por Diego Alonso.Además de los goles que todavía tienen en sus botas como lo demostró "El pistolero" con el título que conquistó este año con su querido Nacional.Los nuevos nombres propios van desde Fernando Valverde (figura en el Real Madrid), hasta Darwin Nuñez (goleador del Liverpool), pasando por Rodrigo Betancur (Tottenham), Ronald Araújo (Barcelona) y Giorgian de Arrascaeta, leyenda del Flamengo campeón de la Copa Libertadores.La clave para la celeste estará en ganar un grupo muy difícil en el que están Portugal, Corea del Sur y Ghana. De conseguirlo evitaría un duelo contra Brasil en octavos de final o una semifinal ante Argentina.cuartos /finalLa Tri se prepara para el cuarto mundial de su historia impulsada por el avance que ha logrado su fútbol en los últimos años tanto a nivel de clubes como en categorías inferiores del combinado nacional.Fue ahí donde el seleccionadorapostó para crear la base de su proyecto cuando asumió las riendas de una selección a la deriva en 2020, justo antes del inicio de las eliminatorias sudamericanas.Por eso es que vemos nombres muy jóvenes llamados a liderar el equipo como, figura del Brighton en la Premier League en Inglaterra en el que comparte vestuario con, y, titular en el Bayer Leverkusen en la Bundesliga.Además de Gonzalo Plata, Moisés Ramírez, Jackson Porozo y José Cifuentes quienes ascendieron desde la selección ecuatoriana que conquistó por primera vez el sudamericano Sub20 en 2019 y terminó tercera en el Mundial ese mismo año.Ecuador quedó en el grupo A junto a Países Bajos, Senegal y Qatar y es precisamente contra los anfitriones en el partido inaugural del mundial que se juega su futuro en el torneo.Solo le vale la victoria para definir su pase a octavos de final frente a los actuales campeones de África,l, en su último partido del grupo.Para ello ha logrado convertirse en un equipo muy sólido en defensa (no ha recibido goles en sus últimos seis amistosos ) pero deberá recuperar el gol que ha perdido desde el fin de las eliminatorias (solo dos en esos partidos).octavos /CuartosEntre los aficionados ticos todavía permanece vivo el recuerdo de aquella maravillosa aventura en el Mundial de Brasil en 2014 donde fueron eliminados, a pesar de no perder ningún partido, al caer en la definición por penales contra Holanda.Hasta el punto que prácticamente no se habla de lo que ocurrió cuatro años después cuando sin victorias y con un solo empate quedaron de últimos en su grupo en el Mundial de Rusia.Esa fue la antesala de lo que vendría, un difícil camino de clasificación hacia Qatar que por momentos se vio muy lejos, con solo seis puntos en los primeros siete partidos del octagonal final de la CONCACAF.La llegada del técnico colombianofue un revulsivo al implementar un importante cambio generacional que la selección estaba pidiendo a gritos.Eso sí, sin dejar a un lado a figuras históricas e importantes como.Fue precisamente un gol de Campbell en el minuto 3 en el repechaje intercontinental contra Nueva Zelanda el que selló el boleto al Mundo, no sin antes sufrir durante 87 minutos el asedio y bombardeo contra la portería de Navas.La misma fórmula a la que seguramente deberá optar para lograr superar un grupo junto a España, Alemania y Japón.fase de grupos /OctavosSi hay una estadística de la que se puede aferrar México y que puede ser determinante para su lo que pueda llegar a hacer en Qatar es la de sus primeros partidos en los Mundiales desde que fue anfitrión en 1986.De los ocho torneos en los que ha participado desde entonces ha perdido solo uno de esos primeros partidos (contra Noruega en 1994), empatado uno (frente a la anfitriona Sudáfrica en el partido inaugural en 2010) y ganado seis, incluyendo el de Alemania hace cuatro años.Y su primer rival ahora será Polonia,El problema es que es muy difícil basarse en una estadística para predecir lo que será capaz de hacer El Tri actual.Una selección que desde que el argentino Gerardo Martino tomó las riendas en 2019 se ha convertido en un volcán permanentemente activo y de frecuentes erupciones.El propio Tata se considera el enemigo número uno en México y solo hay que ver la lluvia de críticas que tuvo cuando dio la lista de convocados para el Mundial.En ella hay nombres importantes como los de, de quien se espera se pueda recuperar completamente de la lesión que lo tiene alejado de las canchas desde agosto. La goleada reciente contra Irak redujo un poco el murmullo alrededor de la selección, pero esa relativa calma no suele durar como se demostró con la derrota que sufrió en el siguiente partido contra Suecia.Por eso es que una victoria ante Polonia será vital para que se comience a hablar de la que es realidad la gran preocupación de la afición mexicana en un Mundial:octavos /SemifinalesRecuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.