Mundial Qatar 2022 Jude Bellingham, un joven de 19 años lidera a Inglaterra para vencer 3-0 a Senegal y pasar a los cuartos de final de Qatar 2022

"It's coming home!, It's coming home!" (¡Está viniendo a casa!).Así repetían el estribillo de un famoso cántico futbolero los fanáticos ingleses en el estadio Al Bayt tras la categórica victoria 3-0 de Inglaterra sobre Senegal por los octavos de final. El canto hace referencia al trofeo de la FIFA y a que los ingleses fueron los creadores fútbol tal como se le conoce hoy.Un partido que comenzó muy complicado para ambos selecciones, fue destrabado a favor de los ingleses con goles de Jordan Henderson, Harry Kane y Bukayo Saka. De ese modo, Inglaterra consiguió un cupo en los cuartos de final de Qatar 2022 y se enfrentará el próximo sábado a Francia, en uno de los partidos másprometedores de esa fase clasificatoria. La gran figura del partido fue sin duda el mediocamposta Jude Bellingham, de 19 años y figura del Borussia Dortmund, quien fue clave para el primer gol -le dio la asistencia a Henderson-, pero sobre todo porque hizo una gran jugada que propició el segundo gol. Senegal no pudo proponer una respuesta tras los dos primeros goles ingleses, se quedó afuera de Qatar y no pudo repetir la proeza de Sudáfrica 2010, cuando llegaron a cuartos de final.

Jude Bellingham y Jordan Henderson celebran el primer gol de los ingleses ante Senegal.

Homenaje a 2002

Getty Images Las gradas estuvieron animadas por los hinchas senegaleses.

Getty Images Harry Kane, capitán inglés, marcó el segundo gol en el minuto tres de adición del primer tiempo.

Lo más llamativo al comenzar el partido fue el uniforme de Senegal: es un homenaje a los héroes de Corea y Japón 2002 que lograron la hazaña de clasificarse a cuartos de final, después de vencer 2-1 a Suecia. El partido comenzó con intensidad: Inglaterra, con la presión de sus últimos buenos resultados en, intenta controlar el juego a través dey Henderson, del Liverpool, , pero Senegal presiona en todas partes. Inglaterra decide abrir el juego y comienza a jugar por las bandas utilizando todos sus aces: Kane, Saka -la joya del Arsenal-, y Phil Foden, el niño mimado de Pep Guardiola en el Manchester City. Es un trabajo de paciencia. Como si se tratara de un campo, los ingleses trabajan y trabajan la tierra a punta de movilidad y pases a un toque.Habrá que esperar hasta el minuto 27 para ver el primero que recoja lo sembrado: en una mala salida de Inglaterra causada por la presión de Senegal, Ismaila Sarr queda frente a Joan Pickford, el portero inglés, y la manda por encima del travesaño.Primer susto. Y en el minuto 31 vuelve a ocurrir: presión en la salida a los ingleses y le queda el balón adel Salernitana 1919 de Italia, quien dispara con fuerza al arco y la muñeca de Pickford salva a los ingleses del primero. Segundo susto. Ahora es el turno de los ingleses: en el minuto 37 por la banda izquierda, Foden logra filtrar una pelota para Bellingham en el área que este cruza hacia atrás para Henderson -quien había fallado un penal en la definición de los octavos de final ante Colombia en 2018- y este marca el primero del partido. Con las manos untadas de tierra, pero gol.El partido, por supuesto, se abre. Senegal renunció a la presión y tuvo que ir por el resultado. Eso hizo que el primer tiempo terminara con otras tres opciones de gol para Inglaterra. Una de ellas facturada por Harry Kane -tras un contragolpe.- para poner el 2-0.En el segundo tiempo, con el resultado a su favor, Inglaterra pasó a controlar el partido, mientras Senegal intentaba dar una respuesta adecuada que lo pusiera de nuevo en competencia. Sin embargo,cuando en el minuto 11 del segundo tiempo una jugada elaborada por Phil Foden terminó en un pase para Bukayo Saka que solo tuvo que empujarla para poner el 3-0. El resto del partido fue esperar algún movimiento senegalés, pero este no se dio. Los cuartos de final le abrían no solo la puerta a Inglaterra, sino a un partidazo frente a los franceses el próximo sábado.