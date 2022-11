Mundial Qatar 2022 El portero Guillermo Ochoa se viste de héroe en el empate de México contra Polonia

Getty Images

Guillermo Ochoa salvó a México de caer ante Polonia.

México tuvo un héroe en su debut en Qatar 2022, uno vestido de azul y no de verde.El portero mexicano Guillermo Ochoa atajó un penaltien el empate 0-0 de México ante Polonia, en un partido en el que el Tri generó más oportunidades pero no pudo poner la pelota en las redes.El goleador polaco Robert Lewandoskifalló el cobro que pudo haber significado el triunfo.El partido en el Estadio 974 tuvo una posesión del Tri de más de 60% a lo largo deljuego, pero la efectividad en la definición -uno de sus puntos débiles del conjunto de Gerardo Martino- fue clave.En el juego previo del Grupo C, Arabia Saudita dio la sorpresa al vencer 2-1 a Argentina, resultado que ponía a México en posibilidad de encabezar la clasificación.

Lozano, el comandante de México

Getty Images El remate de Vega se fue desviado.

Ochoa el héroe

Reuters



Ambas escuadras se estudiaron en los primeros minutos, sin conceder espacios. México intentaba romper la defensa polaca por los costados, principalmente con Hirving Lozano por la derecha, desbordando hasta la línea final.La primera de peligro vino por esa vía al 26', con Lozano enviando un centro que llegó a la cabeza de Alexis Vega, quien remató buscando colocación pero la pelota se fue muy cerca del poste derecho."¡México, México!" resoplaba la tribuna. Y es que, lo que hizo de la entonación del Himno Nacional mexicano uno de los momentos más emblemáticos del juego.Polonia intentaba sacudirse la presión, pero pocas pelotas llegaban hasta el goleador Robert Lewandowski. Héctor Moreno tuvo autoridad en el centro del campo para liberar a México de la presión rival.Al cierre del primer tiempo, la fórmula de Lozano creando oportunidades desde la derecha se repitió intensamente, pero la definición final no llegaba.El arranque del segundo tiempo le dio todo a Polonia para ponerse al frente: Moreno cometió una falta en el área que fue revisada en el VAR, pero el cobro de penalti de Lewandoski fue.Como en los pasados dos mundiales, Ochoa se vistió de héroe para el Tri.El momento era para México, que regresaba al ataque ya con más variedad al frente. Al 63' un potente disparo de Edson Álvarez desde fuera del área estuvo cerca de convertirse en gol, peroMartino refrescó la delantera de México con, quien ayudó a distribuir más el juego en el frente. Pero su falta de juego de los últimos meses, por una lesión de pubalgia, se reflejó al momento de hacer transiciones rápidas.La intensidad del partido se fue diluyendo hacia el final, con Polonia buscando cerrar el juego con un empate.Este resultado lleva aa buscar un mejor desenlace el 26 de noviembre frente a, mientras que Polonia enfrentará a un Arabia Saudita engrandecido por su triunfo.El Grupo C podría definirse con esos partidos.

