Mundial Portugal no necesita a Cristiano Ronaldo: aplasta 6-1 a Suiza y entra a los cuartos de final de Qatar 2022

Con Cristiano Ronaldo en la banca casi todo el partido, Portugal aplastó 6-1 a Suiza y se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.Los lusos no tuvieron rival en la cancha del Estadio Lusail, que vio cómo los dirigidos por Fernando Santos resolvieron el partido sin ninguna dificultad.Desde el banco lo miró Cristiano Ronaldo, quien no fue considerado como titular por Santos luego de que el goleador mostró una airada molestia al haber sido sustituido en el anterior partido, contra Corea del Sur.Su reemplazo, Gonçalo Ramos, fue la estrella del partido al marcar tres estupendos goles. El primero vino al minuto 17, con una genial media vuelta en el área del número 26 que sacó un poderoso disparo de zurda que se metió en el ángulo.Después vino el turno de Pepe, quien en un tiro de esquina remató contundente de cabeza para poner el 2-0. El jugador de 38 años se convirtió en el más veterano en marcar en la fase eliminatoria de un Mundial en toda la historia.Si bien el partido no estaba perdido para Suiza al medio tiempo, vino el segundo para Ramos al 51': en una centro por derecha, el delantero se desmarcó hábilmente y remató la pelota entre las piernas del portero.Ramos también dio la asistencia para que Raphaël Guerreiro llegara pleno por derecha y de un zurdazo al ángulo marcara el cuarto de Portugal al 55'.

En medio del relajamiento de los portugueses, el suizodescontó al 58' en un tiro de esquina en el que la marcación de los lusos fue descuidada.Pero aún faltaba el del: desde un despeje del portero, la pelota llegó hasta Bernardo, quien habilitó a Ramos por derecha y solo ante el arquero suizo picó la pelota magistralmente para marcar el 5-1.La expectativa de si Cristiano Ronaldo vería minutos seguía en el estadio. Finalmente al 73', Santos decidió mandarlo al terreno de juego. Un disparo suyo que acabó en las redes fue anulado por fuera de lugar.El partido parecía estar sentenciado así, peromandó a guardar la pelota con un golazo al 92'.Luego de este resultado, Portugal enfrentará a Marruecos en los cuartos de final el próximo 10 de diciembre.

