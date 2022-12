Mundial Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar: la canción viral que se convirtió en el himno extraoficial de Argentina en Qatar

Getty Images

Las canciones de la hincha argentina triunfan en Qatar.

Por Qatar circula un virus muy contagioso. Sus síntomas empiezan con una intro de trompetas y percusión y terminan con todos los contagiados reclamando la nacionalidad argentina. "En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré".Si leyendo esa línea ya sabes de qué virus hablamos, lo sentimos. También estás infectado. "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" es el nombre del himno extraoficial de esta Copa del Mundo para Argentina y todos los fans de la albiceleste, incluyendo aquellos que ni siquiera dominan el español. La rola suena en todas partes. En los estadios, en el vestuario de la selección, en cualquier juntada de argentinos en Qatar y en todas las plataformas de redes sociales. "La canción es muy poderosa. Te hace sentir muy emocionado. Es una tendencia en redes sociales y por ahí intento leer la letra y aprendérmela", le dice a BBC Mundo Omar al Badrani, un saudita loco por la albiceleste, por sus canciones y por su fútbol.La banda argentina La Mosca Tsé-Tsé la lanzó en la previa del Mundial y es un éxito total.

Un himno espontáneo

José Carlos Cueto / BBC Mundo Omar al Badrani, un saudita contagiado por la pasión del fútbol de los argentinos.

Éxito mundial

Getty Images La Mosca reversionó un antiguo éxito de 2003 y lo lanzó semanas antes del Mundial de Qatar.

Legado más allá del título

Getty Images La pasión por la albiceleste es generalizada entre muchos locales en Qatar.

Ni los mismos argentinos entienden bien cómo empezó la locura por esta canción. "Hasta a mí me sorprende. La hinchada trae varias canciones a cada Mundial y", dice a BBC Mundo Guido Peralta, fan argentino que ya acumula su tercer mundial. "En Brasil fue la de 'Brasil, decime qué se siente' y este año es esta. A la gente le ha encantado".Cada concentración de argentinos donde se improvisa la canción provoca que los presentes de otras nacionalidades saquen rápido sus celulares para inmortalizar el momento. En la última semana de Mundial,. Y quien no, al menos se une tarareando y saltando. Se estima que alrededor deen Qatar el próximo domingo en la final mundialista ante Francia. Los nervios están a flor de piel. Los argentinos viven con la ilusión de ver a su selección levantar su primera Copa Mundial en 36 años, en la que también puede sera sus 35 años.La canción se lanzó pocos días antes del Mundial y ya tiene casi cuatro millones de reproducciones en Spotify y más de ocho millones en Youtube. Reversiona la letra dellamado "Muchachos, esta noche me emborracho". Aquella trataba sobre el desamor. Esta sobre el amor a la albiceleste.Según el diario argentino La Nación, La Mosca se basó en unos versos que escribió un aficionado llamado Fernando Romero en el contexto de la. En esa edición Argentina venció a Brasil y acabó con 28 años de sequía de un gran título internacional. "Las finales que perdimos cuántos años las lloré… pero eso se terminó porque en el Maracaná, la final con los brazucas la volvió a ganar papá", dice la canción en referencia a esa histórica final. El propio Messi reconoció en una entrevista con Olé que esa es su canción favorita de todas las que salieron tras ese torneo.La hinchada argentina se ha ganado la simpatía de miles en Qatar por la pasión con que animan a su equipo.Junto a su rival Brasil, la revelación Marruecos y la numerosa México, han sido cuatro de las aficiones más ruidosas y coloridas del torneo.Regrese o no la albiceleste con la Copa del Mundo bajo el brazo, su legado ya está escrito en Qatar. Miles se quedaron infectados con el virus para siempre. El que empieza con trompetas y percusión y luego sigue:En Argentina nacíTierra de Diego y LionelDe los pibes de MalvinasQue jamás olvidaréNo te lo puedo explicarPorque no vas a entenderLas finales que perdimosCuántos años las lloréPero eso se terminóPorque en el MaracanáLa final con los brazucasLa volvió a ganar papáMuchachos, ahora nos volvimos a ilusionarQuiero ganar la terceraQuiero ser campeón mundialY al Diego, en el cielo lo podemos ver,Con don Diego y con laTotaAlentándolo a Lionel……Y ser campeones otra vez