Mundial: los 5 mejores jugadores de la Copa del Mundo de Qatar para BBC Mundo

Getty Images

Sofyan Amrabat, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Luka Modric y Jude Bellingham han tenido un Mundial sobresaliente.

Esta ha sido la Copa del Mundo de Lionel Messi, el capitán argentino y considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. Consideración a la que también el Comité Técnico de Qatar 2022, que lo eligió el mejor jugador del torneo.Messi ya había recibido este premio en 2014, mientras el croata Luka Modric lo hizo en 2018.Y es que tanto Messi como Modric han tenido un Mundial excelente. A estos se suman otros nombres como el de los franceses Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, y el del marroquí Achraf Hakimi. Y por supuesto, hemos visto surgir a jóvenes extraordinarios como el neerlandés Cody Gakpo, el argentino Enzo Fernández y el defensa croata Josko Gvardiol.En BBC Mundo decidimos hacer una lista de los cinco jugadores que han tenido un desempeño notable en la Copa Mundo de Qatar 2022.

1. Lionel Messi

Getty Images Griezmann manejó los hilos de Francia en esta Copa del Mundo.

2. Antoine Griezmann

Getty Images Luka Modric llevó a Croacia a su segunda semifinal consecutiva.

3. Luka Modric

Getty Images Sofyan Amrabat no le tuvo miedo a nada. Ni a la gran estrela francesa Kylian Mbappé.

4. Sofyan Amrabat

Getty Images Jude Bellingham apenas tiene 19 años.

5. Jude Bellingham

A pesar de haber participado en cinco Mundiales y de ya haber llegado a una final, en 2014, Messi brilló como nunca en una Copa del Mundo.Con 35 años, levantó la Copa del Mundo para Argentina, tras haber participado de forma directa en 11 de los 15 goles que su selección anotó en el Mundial. Pero esa influencia va más allá. Aunque ya no tiene la intrepidez de hace algunos años,Lo logró ante México y lo volvió a hacer ante los neerlandeses en cuartos de final. Y en la semifinal tuvo una actuación prodigiosa, sobre todo en la jugada previa al tercer gol del partido que liquidó a los croatas. Tal vez sea campeón o no, pero como dice el exdelantero inglés y comentarista de la BBC Gary Lineker: "Las actuaciones de Messi en Qatar han consolidado su lugar en los corazones de los aficionados al fútbol de todo el mundo".En su tarjeta de presentación, el jugador francés del Atlético de Madrid dice que su profesión es la de delantero. Pero en este Mundial ha estado en todas partes: delantero, mediocampista, defensa...Y de esa forma se ha convertido en el director de orquesta de un equipo que llegaba a Qatar con grandes dudas: lesiones en todos los frentes, reorganización de los planteamientos de juego y la incorporación de jóvenes jugadores que no se sabía si iban a acoplarse a lo que quería el técnico Didier Deschamp. Y Francia, que defendía el título de campeón, despejó todas esas incertidumbres gracias a la versatilidad de Griezmann,algo que no se lograba desde 2002. Fue uno de los jugadores con mayor número de jugadas de gol creadas en Qatar 2022. "Es el jugador más importante de Francia", destacó el exjugador uruguayo Diego Forlán en una entrevista para el diario deportivo francés L'Equipe.No eran muchos los que apostaban por Croacia en Qatar 2022. Después de que en Rusia 2018 los croatas lograran llegar a la final frente a Francia, muchos jugadores de aquella generación dorada no llegaban de igual forma a esta Copa del Mundo. Pero Modric sí lo hizo. Llegó en perfectas condiciones después de una temporada de ensueño con su club, el Real Madrid. Y fue suficiente: los croatas,, lograron aterrizar en la semifinal de un Mundial por segunda vez consecutiva. Su desempeño en la fase de grupos, pero sobre todo su magistral presentación en los cuartos de final, en los que lograron eliminar a Brasil, lo encumbró aún más en el Olimpo del fútbol. No sabemos si este ha sido su último Mundial. Tiene 37 años y dio una demostración como si tuviera diez menos."Modric no puede detener el tiempo para siempre, pero aquí, en un último acto fenomenal en un escenario mundial que se convirtió en el suyo, logró detenerlo", señaló el periodista Nick Ames del diario británico The Guardian.Lo que hizo Marruecos en esta Copa del MundoSer el primer equipo africano en llegar a una semifinal de un Mundial no es poca cosa. Y de este equipo podemos destacar a varios estandartes: Achraf Hakimi, el lateral del PSG, tuvo una copa de ensueño, y su colega, el extremo derecho del Chelsea inglés Hakim Ziyech, también se destacó. Pero lo que hizo, el mediocampista de la Fiorentina, fue descomunal. Tan es así que el presidente de Francia, Emanuel Macron, lo llamó "el jugador del Mundial" por su extraordinario desempeño. Lo hizo en la fase de grupos, pero sobre todo, en los partidos frente a España y Portugal. Amrabat fue capaz de neutralizar con su despliegue a jugadores de la talla de Busquets, Pedri, Gavi, Bernardo Silva y Bruno Fernandes. Y en la semifinal frente a Francia,Ahora equipos como el Tottenham Hotspur están buscando quedarse con sus servicios."Creo que será el mejor centrocampista del mundo". Esa fue la evaluación de Phil Foden sobre su compañero de equipo, Jude Bellingham, durante la Copa del Mundo.Tal vez sea un dato menor, pero Bellingham tiene solo 19 años.Basta con ver la madurez que demostró al buscar a Harry Kane tras su penalti fallado contra Francia, consolando al capitán y dándole un abrazo.Pero no son solo gestos: algunos números avalan su rótulo de futura estrella. Al anotar en la victoria de los ingleses en el primer partido por 6-2 sobre Irán, el mediocampistas del Borussia Dortmund se convirtió en el segundo goleador más joven de Inglaterra en una Copa del Mundo, después de Michael Owen en 1998.Pero su actuación estelar llegó en la victoria de octavos de final sobre Senegal, una exhibición virtuosa en la que se convirtió en el primer adolescente en estar en un partido de Inglaterra de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo desde 1966.El camino de los "Tres Leones" llegó a su fin en la siguiente ronda, pero las actuaciones de Bellingham han despertado el interés de campeones europeos como el Real Madrid y el Liverpool.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.