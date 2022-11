Mundial “Son fanáticos fraudulentos”: los hinchas a los que Qatar ofrece viajes y alojamiento gratis por no criticar la copa del mundo

Getty Images

Las celebraciones del mundial se han visto opacadas por denuncias de supuestos "fanáticos falsos".

A pocos días de haber empezado, el Mundial de fútbol de Qatar 2022 ya nos ha dado bastantes sorpresas.En menos de una semana hemos visto derrotas inesperadas, victorias heróicas y goleadas dolorosas.Pero las sorpresas no solo han venido en lo deportivo.La gran cantidad de sillas vacías en las graderías durante los partidos iniciales, por ejemplo, llamó la atención de varios comentaristas expertos.Lo mismo pasó con las denuncias que se hicieron sobre cientos de fanáticos "falsos"que recibieron dinero para llenar las calles de Doha, la capital de Qatar, en los días previos al inicio del torneo.Mientras la BBC estaba investigando estas denuncias descubrió un detalle inusual más: seguidores de los equipos de diferentes países recibieron billetes aéreos y alojamiento gratis después de que publicaran declaraciones positivas sobre el torneo en las redes sociales o de que compartieran, y le dieran "me gusta", a cierto tipo de publicaciones.

Los aficionados "falsos"

Vuelos y hoteles gratis

A medida que se acercaba el primer partido del torneo, se vieron imágenes de cientos de seguidores, de países diferentes, ondeando banderas nacionales y coreando consignas en las calles de Doha.Pero las fotos generaron preguntas en las redes sociales: algunos cuestionaron por qué tantos fanáticos que parecían tener rasgos de Medio Oriente o del sur de Asia estaban apoyando a equipos de todo el planeta.Uno de los comentarios preguntaba:.Durante nuestra reportería sobre el terreno, la BBC habló con un residente de Qatar de ascendencia india, Aaron Fernandes. Fernandes dice que ese tipo de comentarios reflejan un malentendido general que hay sobre la región. Con tantos inmigrantes que han adoptado a Qatar como su hogar, dijo, ¿por qué no iba a estar lleno de fanáticos del fútbol que apoyan a equipos de diferentes países? "Tenemos muchos fanáticos de India que aman el juego y me alegro de que durante esta Copa Mundial de la FIFA haya salido a la luz cuánto aman los indios el fútbol", dijo.Dijo que, a pesar de que el amor por el cricket que caracteriza al sur de Asia, en la región también había una gran proporción de aficionados al fútbol. Y como países como India nunca han clasificado para un mundial,y viajan al extranjero para verlas jugar.Aaron también es miembro de dos clubes de fans: el Fifa Fan Movement y el esquema de líderes Qatar Fan. Los dos grupos fueron creados y están dirigidos por la FIFA y el comité organizador de la Copa Mundial 2022.Cuando se le preguntó si tenía que firmar algún tipo de acuerdo como parte del esquema de líderes, Aaron respondió de manera inconclusa: "Naturalmente, hay responsabilidades, pero es sobre el deporte. Llevan haciendo esto durante años. No es nada del otro mundo".A pesar de la respuesta ambigua de Aaron, la BBC ha sabido que a muchos miembros del programa de liderazgo se les ha pedido que firmen contratos mientras que, al mismo tiempo, reciben incentivos de los organizadores del torneo. Según documentos a los que tuvo acceso la BBC - además del testimonio de varios funcionarios organizadores - a muchos seguidores extranjeroscomo parte de una iniciativa para "dar forma a la experiencia de los seguidores". A cambio, se les pidió que firmaran un código de conducta en el que aceptaban "incorporar, cuando corresponda, contenido del SC [Comité Supremo] en sus publicaciones", además de dar "me gusta" y compartir material de terceros. El Comité Supremo es el organizador de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Si bien en el acuerdo se les dice a los fanáticos que no se espera que sean "portavoces de Qatar", se les pide que no "menosprecien al Comité Supremo de Qatar" o a la "Copa del Mundo Qatar 2022".Pierre Cornez, un oficial de prensa de la Asociación de Fútbol de Bélgica, dice que los seguidores también recibieron "una entrada gratis para el primer partido y para la ceremonia de apertura".Asegura que la oferta no solo se hizo a los belgas sino a fans de "todos los países que están jugando en esta Copa del Mundo". También asevera que no todos los aficionados que participaron en el esquema terminaron firmando el acuerdo.La FIFA ha sido criticada repetidamente por haber otorgado el Mundial a Qatar, dados los antecedentes negativos que tiene el país en temas como los derechos de los trabajadores, los derechos de las comunidades LGTBI y la libertad de expresión.Por eso, algunos clubes de aficionados independientes y de base creen que el esquema Fan Leader de Qatar es simplementeUna miembro de la junta de Fan Supporters Europe, Martha Gens, dice que nunca antes había oído hablar de que un torneo importante haya usado un esquema como este. "Esto no es un movimiento de fans, es un fraude de fans", sentencia Martha. "Es extraño, es turbio y no está bien".Sin embargo, el Comité Supremo defendió el esquema y alegó: "Esta iniciativa ha ayudado al Comité a entender las necesidades y preocupaciones de los seguidores de 59 países distintos. "No tienen la obligación de publicar o compartir contenido. Todos los aficionados que visitan Qatar como nuestros invitados lo hacen de forma voluntaria y gratuita".