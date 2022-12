Mundial ¿Salió o no del campo? La polémica por el segundo gol de Japón en su victoria sobre España en Qatar 2022

Reuters

En la transmisión televisiva no se mostró evidencia de cómo se determinó que el balón no salió.

Es una de esas jugadas polémicas que se ven una y otra vez, avivan debates y persiguen a sus protagonistas por mucho tiempo.En este caso, quienes no la olvidarán fácilmente son los futbolistas de la selección alemana, aunque no sucedió en su campo de juego.¿Cruzó el balón la línea de fondo justo antes del segundo gol de Japón frente a España, el de la victoria nipona por 2-1?Será la pregunta eterna para el equipo alemán, que quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022 con el triunfo de Japón sobre España gracias a un tanto que dejó a muchos con la duda.

¿Salió o no salió?

Recuerdos de otros mundiales

En el minuto 51 de partido se produjo la polémica en el encuentro entre Japón y España. Apenas 3 minutos después del primer gol nipón que empataba el partido, llegó el segundo que dejaba a España contra las cuerdas.Tras una asistencia lateral, el balón llegó al segundo palo de la portería española. Allí, el japonés Mitoma rebañó el balón desde el suelo y dio un pase hacia atrás para que Tanaka empujara a placer y marcara el 2-1.En un primer momento, el tanto fue anulado por el árbitro, el sudafricano Victor Gomes, pero inmediatamentey validó el gol.Incluso después de recortar y hacer zoom en la imagen se ve increíblemente ajustado.Pero la decisión tiene que ver con la.En otras palabras: si dibujaras una línea imaginaria que subiera perpendicularmente del margen más externo de la línea blanca de cal, esta atravesaría la curva del balón.Así, aunque la parte del esférico que tocó tierra cruzara por completo la línea, la pelota no abandonó en toda su circunferencia el campo de juego."Yo he visto una foto que debe estar trucada, no puede ser que esa foto sea real. Tiene que estar manipulada", dijo el entrenador español, Luis Enrique."Sentí que había algo raro cuando el VAR tardó tanto tiempo en tomar una decisión… No tengo nada que decir", agregó.La controversia evocó imágenes delen 2010, cuando Inglaterra perdió en los octavos de final ante los alemanes.A los fanáticos alemanes de cierta edad, sin duda los habrá retrotraído a 1966 y otro "gol fantasma", esta vez del inglés Geoff Hurst en el tiempo añadido contra Alemania cuando Inglaterra ganó la Copa del Mundo.En Qatar, esos 3 puntos para Japón supusieron la eliminación de Alemania, los tetracampeones que quedan fuera de la fase de grupos en dos mundiales consecutivos.Fue solo un momento más en una noche de Copa del Mundo llena de drama y emoción que seguirá dando de qué hablar.