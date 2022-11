Mundial I Costa Rica vence a Japón: Keysher Fuller, el poco conocido marcapunta que le devolvió la esperanza a un país

Getty Images

Keysher Fuller tras las victoria frente a Japón.

Costa Rica no había hecho ningún disparo al arco durante este Mundial de Qatar 2022 hasta el minuto 79 del partido contra Japón de este domingo. En el primer encuentro del grupo E, España había aplastado a los ticos no sólo con siete goles: no lo dejó ni acercarse al arco que protegió Unai Simón. Y el partido de este domingo en el estadio Ahmad Bin Ali pintaba para algo parecido, sin embargo ocurrió el milagro. Minuto 79, el delantero de Costa Rica Joel Campbell, un hombre curtido en las mieles del fútbol después de su paso por Europa -incluido el Arsenal inglés- pisó la pelota con una tranquilidad que parecía que iban ganando por varios goles.La pisó, hizo un pase que fue interceptado varias veces por los defensas japoneses, por aire y por tierra, hasta que por un azar la pelota llegó a los pies de Keysher Fuller, un veterano de mil batallas de 28 años que ha jugado de marcapunta derecho gran parte de su vida. Fuller estaba al borde del área cuando recibió el balón y vio que el arquero japonés Shuichi Gonda estaba salido, entonces probó tirando la pelota por encima, un globito que llaman.

Fuller fue llamado por primera vez la selección de Costa Rica en 2019.

Hizo el primer disparo al arco de Costa Rica en Qatar 2022. Fue gol. Un gol que celebraron hasta las montañas, los lagos y los volcanes de Costa Rica.Y que convirtió a Fuller, un desconocido marcapunta para el mundo del fútbol, en héroe nacional al darle victoria sobre Japón y mantener la ilusión viva de la clasificación octavos de final.

De Limón a Qatar

Getty Images Fuller juega para el Herediano de Cosa Rica, uno de los clubes más tradicionales.

Muller nació en la municipalidad El Limón, sobre el mar Caribe, elDesde pequeño mostró cualidades futbolísticas que lo llevaron a ser parte de las inferiores del Saprissa, el principal equipo de Costa Rica. De hecho debutó como profesional con la filial de este club en la segunda división,en 2014.Sin embargo, debido a la falta de oportunidades, fue con otro equipo con el que Fuller encontró su lugar en el mundo: el Municipal Grecia. Con este equipo logró consolidarse en la titular y de esa forma firmar por el Herediano, su actual club, con el que consiguió la Liga Concacaf en 2018 y ese mismo año, la liga local venciendo en la final a su antiguo club, el Saprissa.Entonces comenzó a ser convocado regularmente tanto por Matosas, como por Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano que asumió el mando del seleccionado costarricense en 2021. Fue Suárez quien lo convocó para este Mundial y quien le dio la confianza para ser titular este domingo 27 de noviembre. Y para que en el minuto 79, cuando tuvo la pelota en sus pies, tuviera el ánimo para mandarla por encima del portero y revivir todas las esperanzas de Costa Rica en este Mundial de Qatar 2022.