Mundial Francia sonríe: vence 2-1 a Inglaterra y vuelve a estar de forma consecutiva en la lsemifinal de una Copa del Mundo

Mbappe feliz con la victoria.

Con goles de Aurelien Tchouameni y Olivier Giroud, Francia logró clasficarse este sábado de nuevo a una semifinal de la Copa del Mundo al vencer 2-1 a Inglaterra. Por los ingleses descontó Harry Kane de penal. Inglaterra tuvo la oportunidad de empatar el encuentro, pero el propio Kane erró un segundo cobro de penal. De esta manera Francia se enfrentará la sorpresa del torneo Marruecos este miércoles por un cupo a la final de Qatar 2022. Desde Francia 1998 es la primera vez que un equipo defensor del título logra llegar a una semifinal.

Harry Kane marcó el gol del empate.

Tan solo un instante

Getty Images El penal de Harry Kane.

El clásico europeo servido para un partidazo. Comenzó con ambas selecciones con ganas de controlar el partido: Inglaterra buscando la velocidad Saka y Foden, Francia que variaba entre Ousmane Dembelé y la máxima estrella, Kylian Mbappé. Pero no fue nadie de adelante el que abrió el marcador. En el minuto 17, Aurelien Tchouameni, el mediocampista del Real Madrid, tomó un balón afuera del área y se la mandó a guardar a Jordan Pickford, el portero inglés. Pero el partido no iba a quedar así: Inglaterra subió las lìneas y tuvo dos opciones, además de que el VAR le negó una clara falta dentro del área cometida en contra de Harry Kane.A medida que pasaban los minutos, Inglaterra se iba quedando sin ideas para llegar al arco de Hugo Lloris, el capitán y portero francés. Mientras tanto los "Les Bleus" aguardaban por algún espacio que creara la ansiedad inglesa por el empate, pero los "Tres Leones" lograron mantener la cordura. Así se fueron al descanso. El segundo tiempo comenzó con la misma tendencia, pero Inglaterra sabía que tenía que cambiar la tendencia. Y en el minuto cinco, Bukayo Saka, el extremo del Arsenal, logró filtrarse en el área francesa y allí fue derribado por Tchouameni. Penal. Harry Kane fue el encargado de transformar la falta en gol. Frente a él, Lloris, su compañero de mil batallas en el Tottenham Hotspur.El control fue inglés. Francia no lograba imponer sus condiciones y los tiempos del partido eran manejados por la defensa y el mediocampo de Inglaterra a través de Bellingham y Rice. Mientras que Francia no lograba conectar a su mediocampo con su principal arma: la velocidad de Mbappé. Pero entonces apareció otro as: Antoine Griezman. Faltando 12 minutos para el final, lanzó un centro que encontró libre el goleador histórico de Francia, Olivier Giroud. Cabeza y para dentro. Francia 2 - Inglaterra 1. Pero estaba lejos de terminar el partido. Solo un minuto después, en una jugada en el área, Hernandez empuja por la espalda al recién ingresado Mason Mount.Pero esta vez Kane no tiene la misma puntería y falla.El resto del partido se fue en Francia intentando llevar trámite un partido que prometía más e Inglaterra sin poder concretar el milagro.