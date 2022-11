Mundial: el “club secreto de iraníes que se atreven a protestar contra su gobierno en Qatar

Getty Images

Los fanáticos del fútbol iraní están utilizando la Copa del Mundo para continuar su protesta contra el gobierno en el escenario mundial.

Muchos fanáticos del fútbol iraníes están boicoteando la Copa del Mundo, decepcionados con su equipo nacional.Ellos sienten que el equipo no ha hecho lo suficiente para apoyar el movimiento de protesta y criticar un régimen que ha matado a cientos de personas.Pero un grupo de hinchas iraníes que viven fuera de su país decidió viajar a Doha y mantener viva la llama de la protesta dentro del estadio."Estoy feliz de estar aquí y de hacer esto porque pude ver el miedo en sus ojos", dice Tara, una joven iraní entusiasta del fútbol.Ella me dice que los estadios del Mundial están repletos de partidarios del gobierno durante los partidos de Irán.Tara no es su verdadero nombre. Todas las personas con las que hablé solo aceptaban ser entrevistadas si manteníamos sus identidades en secreto.Amir viajó a Doha con su compañera Rana."Pensé que esto es lo que quiere el gobierno, que no vengamos aquí para que solo puedan tener su propia gente [en los estadios]", dice."Se suponía que esta era nuestra luna de miel", dice Rana.

Getty Images

El equipo de fútbol iraní solía unir a los aficionados de todas las tendencias políticas, pero ahora es una fuente de división.

Pero asistir a los partidos en Doha le ha provocado emociones encontradas."Literalmente siento que estoy de luto. Mis hermanos y hermanas han muerto. Aunque estoy emocionada de estar aquí y estoy disfrutando el juego, no estoy feliz", dice.

"Pusieron al equipo en nuestra contra"

BBC Las hinchas de fútbol iraníes están usando su esmalte de uñas que dice "mujeres, vida, libertad" en persa para manifestar su oposición al gobierno.

Partido tenso

Getty Images Irán se impuso a Gales por 2 a 0.

"No me siento segura aquí"

Getty Images Una bandera de protesta que dice "mujer, vida, libertad" se desplegó en el primer partido.

Irán ha estado convulsionado por las protestas antigubernamentales desde septiembre, cuando una joven de 22 años llamadamurió bajo custodia policial.La genteLa selección, ​​apodada Equipo Melli, se reunió con el presidente Ebrahim Raisi justo antes de viajar a Doha.Las fotos del encuentro se difundieron en las redes sociales, lo que llevó a muchos opositores de la República Islámica a criticar al equipo y hacer un llamado a un boicot."El Equipo Melli era para la gente. La gente que no tenía voz", dice Tara. "... y lo pusieron en nuestra contra".Todos estaban nerviosos al comienzo del primer partido."Quería que Irán ganara, pero tampoco me sentía bien", dice Rana.Pero ver a personas con camisetas y las uñas pintadas con el mensaje, tanto en persa como en inglés, alentó a los manifestantes."Era como un club secreto pero no tan secreto", dice Rana. "Nos animábamos unos a otros".La selección de fútbol iraní se negó a cantar el himno nacional en el primer partido.Pero los fans antigubernamentales hicieron oír sus voces.Corearonen el minuto 8 y 88 de partido, en referencia al exfutbolista que es uno de los"Había gente abucheando el himno nacional", dice Rana. "Hubo gente que no aplaudió cuando se gritaron los nombres de los jugadores".Pero el ambiente era muy diferente para el segundo partido de Irán.Los tres lograron colara pesar de los rigurosos controles de seguridad."Fue tan aterrador", dice Tara. "Te sientes amenazado".Rana, Tara y Amir me dijeron que sintieron que"Tan pronto como comenzamos a cantar, la siguiente fila comenzaba a decir 'iraníes con honor, iraníes con orgullo'", dice Tara. "Ese es uno de los cánticos que usaron para silenciarnos".Me dicen que vieron a unas personas dentro del estadio hacer señas a la seguridad y pedirles que quitaran las banderas de protesta de unos hinchas."Temen a todas las personas que defienden... porque tan pronto como escuchan ese canto, comienzan a ponerse muy tensos", dice Tara.Les pregunto cómo se sintieron cuando Irán marcó su primer gol contra Gales."No celebramos mucho. Mis tres amigos y yo nos abrazamos en grupo y luego lloramos", dice Tara.Qatar ha tenido buenas relaciones diplomáticas con Irán durante años.En 2017, Irán fue uno de los pocos países regionales que apoyó a Qatar cuando Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) lideraron un bloqueo contra el estado del Golfo.Los fanáticos iraníes que se oponen al gobierno me dicen que no se sienten seguros expresando sus opiniones aquí, precisamente"No me siento segura aquí", dice Tara. "Sientes que una rama de la República Islámica está aquí para acosarte".A pesar de los riesgos, Tara, Rana y Amir seguirán asistiendo al tercer juego. Para ellos, estar aquí es un deber."Escuché que a algunos periodistas se les negaron las visas para venir aquí, eso nos hace -como individuos- mucho más importantes", asegura Rana., dice Tara.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.