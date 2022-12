Mundial de Qatar: Marruecos se convierte en el primer país árabe y africano en llegar a una semifinal de una Copa del Mundo al vencer a Portugal 1-0

Getty Images

El salto de Youssef En-Nesyri que le dio el primer gol a Marruecos.

¡Un salto para la historia! Con un solitario gol convertido por Youssef En-Nesyri al finalizar el primer tiempo, Marruecos venció este sábado a Portugal 1-0 y se convirtió en la primera selección africana y árabe en alcanzar la semifinal de una Copa del Mundo. Con un planteamiento disciplinado y ordenado, los marroquíes lograron desarmar la estrategia ofensiva de Portugal liderada por Bernardo Silva y Bruno Fernandes. El estelar Cristiano Ronaldo, una de las leyendas del fútbol portugués, comenzó en el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo. De esta forma Marruecos mejora una participación histórica al luchar este miércoles por un cupo a la final de la Copa del Mundo de Qatar.

Gran salto

Getty Images Los ojos del mundo en Cristiano Ronaldo que empezó en el banco de suplentes.

El partido había comenzado una hora antes del pitazo inicial: Fernando Gómez, el técnico portugués, había decidido dejar en el banco a Cristiano Ronaldo.Todas las cámaras estaban puestas en él, aunque no estuviera jugando. Marruecos, que había sorprendido al mundo al eliminar a un campeòn del mundo, España, con una estrategia de trincheras, no cambió mucho al iniciar el partido: poco espacio entre los defensas y el mediocampo -casi como un campo minado- para evitar que Bernardo Silva y Bruno Fernandes, los dos conductores portugueses, pudieran conectar con sus delanteros. Pero Portugal ya había visto la función frente a España y decidió tomar, ademàs de la posesión, la vìa aèrea: pelotazos para que fueran cazados por la revelación del Benfica, Gonzalo Ramos o alguno de los extremos: Joao Félix o el propio Fernandes. Sin embargo, no iba a ser fácil un cerco como el que había preparado Marruecos liderados por su lateral Achraf Hakimi del PSG y Hakim Ziyech del Chelsea.Y Marruecos comenzó a tomarse confianza y eso se transformó en gol: Tras un intercambio de toques en el lado derecho, vino un centro y surcando los aires como si fuera un avión Youssef En-Nesyri, el delantero del Sevilla español, conectó el balón con la cabeza y lo introdujo en la red. Uno cero y se venìa una gran sorpresa en un Mundial que ha estado lleno de sorpresas. Así se fueron al descanso. A los seis minutos del segundo tiempo ingresó Cristiano Ronaldo. Y el ánimo del partido cambió: Portugal comenzó a controlar el tiempo y el espacio y Marruecos aguantaba como podía para hacer historia. Portugal lo intentó por todos los frentes: centros, paredes, toques de primera, pero nada sirvió. La pelota se negó a entrar en el arco que cuidaba Yassine Bounou. Marruecos hizo historia, por ellos, por África y por el fútbol.