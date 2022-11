Mundial de Qatar 2022: Túnez logra una histórica victoria sobre Francia con un gol de un jugador nacido en el país galo (aunque no le alcanza para llegar a octavos)

Getty Images

Wahbi Khazri consiguió el gol de la victoria de Túnez sobre Francia.

Con un solitario gol, Túnez logró este miércoles una victoria histórica en el Mundial al derrotar 1-0 a la actual campeona del mundo, Francia. El gol fue marcado por Wahbi Khazri (delantero del Montpellier que nació en Francia) en el minuto 13 del segundo tiempo.Francia, ya clasificada como líder del grupo D, había decidido dejar a gran parte de sus figuras en el banco. Mbappé, Griezman y el portero y capitán Hugo Lloris no hicieron parte de los once titulares.

La selección de Túnez celebra el gol.

Un hombre que portaba la bandera de los territorios palestinos invadió el terreno de juego.

El partido había sido bien manejado por los tunecinos que se habían acercado al arco que defendía Steve Mandanda, portero del Stade Rennais F. C.Pero no fue una victoria alejada del sufrimiento: en el minuto ocho de adición del segundo tiempo, el estelar Anthony Griezman anotó un gol agónico para empatar el encuentro, pero fue invalidado por la intervención del VAR. En el otro partido del grupo, Australia venció a Dinamarca 1-0 y se clasificó como segunda del grupo. Ahora Francia deberá esperar para saber qué selección queda de segunda del grupo C que comparten Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. Por su parte Australia se enfrentará este sábado con el primero del grupo C.En un hecho curioso, en mitad del partido un hombre invadió el terreno llevando una bandera de los Territorios Palestinos.

