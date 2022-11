Mundial de Qatar 2022: se prohibe la venta de alcohol dentro de los 8 estadios donde se disputará la Copa del Mundo

Getty Images

La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, informó este viernes que no se venderá alcohol a los aficionados en los ocho estadios donde se disputará la Copa del Mundo Qatar 2002, que comienza este domingo. "Luego de las discusiones entre las autoridades del país anfitrión y la FIFA, se tomó la decisión de concentrar la venta de bebidas alcohólicas en los 'Fan Fest' de la FIFA, otros lugares autorizados, eliminando los puntos de venta de cerveza de los perímetros del estadio de la Copa Mundial de la FIFA 2022 de Qatar". se leyó en el comunicado del organismo. En los meses previos, la FIFA y el Comité Organizador de la Copa del Mundo habían establecido que el alcohol se serviría "en áreas seleccionadas dentro de los estadios", a pesar de que su venta está estrictamente controlada en el país musulmán.Pero esto cambió radicalmente a dos días de iniciar el certamen y ahora dentro de los estadios solo se venderán bebidas no alcohólicas.Esta decisión no solo afecta a los hinchas, sino que Budweiser, uno de los principales patrocinadores de la FIFA, es propiedad del fabricante de cerveza AB InBev y tiene los derechos exclusivos para vender cerveza en la Copa del Mundo.Sobre esto, la FIFA señaló que: "No hay impacto en la venta de Bud Zero, que permanecerá disponible en todos los estadios de la Copa del Mundo de Qatar". Las bebidas alcohólicas solo se podrán vender en los llamados "Fan Fest" y en lugares autorizados por el gobierno catarí. "Las autoridades del país anfitrión y la FIFA continuarán asegurándose de que los estadios y las áreas circundantes brinden una experiencia agradable, respetuosa y placentera para todos los fanáticos.

Getty Images

El Estadio Lusail en Doha es uno de los ocho estadios donde no se venderá alcohol durante la Copa del Mundo.

La respuesta de los patrocinadores

Budweiser publicó un mensaje en Twitter en el que se leía: "Bueno, esto es incómodo" antes de que la publicación fuera eliminada.Por su parte, un vocero de AB InBev le dijo a los medios que no podían proceder con "algunas de las activaciones planificadas del estadio debido a circunstancias fuera de nuestro control".A esta declaración se sumó la deque criticó sobre todo el momento de la decisión de prohibir la venta de cerveza para la mayoría de los fans."A algunos hinchas les gusta una cerveza en un partido y a otros no, pero el problema real es el cambio a último minuto que habla de un problema más amplio:", dijo un portavoz de la FSA."Si pueden cambiar de opinión sobre esto de un momento para otro, sin explicación, los fanáticos tendrán preocupaciones serias sobre si cumplirán otras promesas relacionadas con el alojamiento, el transporte o cuestiones culturales", agregóEn agosto, la FIFA cambió la fecha de inicio de la Copa del Mundo para que el primer partido de la competencia fuera Qatar frente a Ecuador.El partido estaba programado para jugarse el 21 de noviembre como el tercer partido, y Senegal contra Holanda sería el partido inaugural ese mismo día.