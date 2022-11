Mundial de Qatar 2022: qué significado tiene el brazalete One Love contra el que advirtió la FIFA y por qué las selecciones decidieron no llevarlo

Getty Images

El brazalete "One Love" no saldrá al terreno de juego durante el Mundial de Qatar. La amenaza de la FIFA de que sancionará a los jugadores que porten el distintivo con los colores del arco iris ha obligado a dar marcha atrás a las selecciones europeas que habían anunciado que lo usarían.Los capitanes, entre ellos el inglés Harry Kane y el galés Gareth Bale, tenían previsto llevar el brazalete durante los partidos, con el propósito de promover la diversidad, la inclusión y los derechos sociales del colectivo LGBTI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexo).Sin embargo, las intenciones han sido anuladas por las amenazas de penalizaciones lanzadas desde la Federación Internacional de Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Promover la diversidad y la inclusión

Getty Images La "naranja mecánica" comenzó a utilizar el llamado "One Love" antes de la Eurocopa de 2020 y aseguró que la utilizaría en Qatar, donde se penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.

La Copa vs principios

Getty Images La postura qatarí frente al colectivo LGBTI+ ha provocado críticas y protestas internacionalmente.

Aficionados traicionados

Getty Images El capitán inglés Kane terminó usando el brazalete negro de la FIFA contra la discriminación durante el partido contra Irán.

En 2010 la selección de los Países Bajos comenzó a usar el distintivo con los colores del arco iris antes de la Eurocopa 2020. ¿El objetivo? Promover la diversidad y la inclusión.En Qatar las relaciones entre personas del mismo sexo y su promoción están penalizadas, lo cual unido al mal récord en materia de derechos de las mujeres y de los trabajadores migrantes, ha provocado duras críticas a la elección del país como anfitrión de este torneo."Ser gay es 'haram'; es decir, algo prohibido, y un daño mental. ¿Tolerancia? No.", declaró a principios de este mes el embajador del mundial, Khalid Salman, durante una entrevista a una televisora alemana.En septiembre se anunció que los capitanes de-Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Suiza y Países Bajos- llevarían el "One Love" en los partidos de la Nations League y en el Mundial.El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha salido en defensa del país anfitrión y ha acusado a Occidente de "hipocresía".Un comunicado conjunto 7 asociaciones de fútbol dijeron que no podían poner a sus jugadores "en una posición en la que pudieran enfrentarse a sanciones deportivas"."Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que", se lee en el comunicado.Las asociaciones de fútbol de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza dijeron que habían escrito a la FIFA en septiembre informando sobre el One Love, pero que no habían recibido respuesta."La FIFA ha sido muy clara al decir quesi nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego", añadió el comunicado."que normalmente se aplicarían a las infracciones sobre el uniforme (…) Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en la situación de que puedan ser amonestados, o incluso obligados a abandonar el terreno de juego", explicaron los equipos.En respuesta, la FIFA ha adelantado su propia campaña "Sin discriminación", que debía comenzar a partir de los cuartos de final. A partir de ahora, los capitanes podrán llevar un brazalete negro por la igualdad durante todo el torneo.Kane llevó el brazalete de la FIFA cuando Inglaterra enfrente a Irán.Las sanciones anunciadas por la FIFA por usar el "One Love" han sido criticadas por la Asociación de Aficionados al Fútbol, la cual dijo sentirse "traicionada"."Hoypor una organización que ha mostrado sus verdaderos valores al sacar la tarjeta amarilla a los jugadores y la tarjeta roja a la tolerancia", añadió en un comunicado., agregó el grupo."Ningún país que se quede corto en derechos LGBT+, derechos de las mujeres, derechos de los trabajadores, o cualquier otro derecho humano, debería tener el honor de organizar una Copa del Mundo", remató la asociación de fanáticos del balompié.Por su parte, 3LionsPride, un grupo de hinchas ingleses de la comunidad LGBTQ+, declaró que la decisión era "más que decepcionante", y añadió que la FIFA estaba violando a los capitanes su derecho "a".La decisión también fue condenada por el grupo antidiscriminación Kick It Out, quien denunció que la misma revela "el fracaso de la FIFA a la hora de abordar las preocupaciones tanto de los grupos de derechos humanos como de la comunidad LGBTQ+ sobre la preparación de este torneo".El excapitán de la selección inglesa, Alan Shearer, declaró a BBC Radio 5 Live que el momento en que se tomó la decisión "no era justo" para los jugadores, y añadió que él habría desafiado a la FIFA y llevado el brazalete de todos modos."Obviamente, habría hablado con el seleccionador y mi preferencia habría sido decir:'", dijo."Eso plantearía una cuestión y un problema mayor para la FIFA que no llevarlo, y eso es lo que haría, si pudiera", remató.