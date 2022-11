Mundial de Qatar 2022: Ni por aire ni por tierra, Uruguay empató 0-0 y no pudo con Corea del Sur

Uruguay lo intentó por el aire con el "Faraón" Diego Godín.Lo intentó por tierra con Darwin Nuñez, el estelar delantero del Liverpool y Fede Valverde, el mediocampista del Real Madrid.Pero no fue posible: Uruguay empató 0-0 con Corea del Sur en su debut en el Mundial de Qatar 2022 en el estadio Education City. Aunque no cedió un centímetro durante el partido, los dirigidos por Diego Alonso no pudieron descifrar el planteamiento de Corea del Sur, en el que copó todos los espacios, controló los movimientos de su máxima figura, Federico Valverde y aisló a su delantero Darwin Nuñez del resto del equipo. Pero esto solo es el comienzo de la tensión: Uruguay se medirá con Portugal el próximo lunes 28 de noviembre, que también definirá mucho lo que va a ocurrir con quien se quedará con el primer lugar del grupo.

Un partido muy complicado

Los himnos fueron ganados completamento por los uruguayos, que se dejaron el alma en cada estrofa.Ahora, los primeros minutos del partido fue una maraña de piernas y pelotas en el que Corea del Sur, sobre todo, intentaba controlar el ritmo del partido e imponer las condiciones. Pero los uruguayos saben de muchas cosas menos de rendirse: ante la intensidad física de, la estrella del Tottenham Hotspur y héroe nacional de Corea del Sur y sus compatriotas, los charrúas resistieron en todo el campo. Esa paciencia rinde sus frutos: en el minuto 23, Olivera recupera un balón, contragolpe y por milimetros Darwin no puede conectar.Partido abierto. Corea parece caer la trampa de La Celeste. Y no sabe cómo escapar. Hasta que en el minuto 33, Hwang, delantero del Olympiakos, recibe un pase de la derecha y frente al arco que protegía Sergio Rochet la mandó apenas, apenas, centímetros por encima del travesaño. Los tres millones y medio de uruguayos perdieron el aliento por un segundo. Y lo recuperaron angustiados unos minutos despuésAsi se fueron al descanso, con un nudo en la garganta por todo lo que pudo haber pasado en el primer tiempo.El segundo tiempo, después de mucha confusión y lucha, vino la primera clara de estos segundos 45 minutos: un pase largo de Godín a Nuñez, este logró desbordar y estuvo a punto de dar la asistencia a Facundo Pellestri que llegaba como un tren por el medio, pero el portero coreano Kim Seunggyu evitó la jugada. Minuto 20. Entra Cavani. Pero no desenreda nada. Los coreanos se vuelven especialistas en poner obstáculos y castigar los espacios que deja Uruguay con velocidad. Poco a poco La Celeste gana el control del mediocampo ante la perseverancia de, pero no se tradujo un ataque efectivo. Algo que cambiara el resultado. Que moviera los pixeles de la pantalla. Y así continuó el partido. Valverde lo intentó. También Darwin. También Cavani. Por aire, por tierra. Pero el gol nunca llegó. Ahora se debe esperar lo que pase con Portugal y Camerún este jueves y enfrentar a la escuadra de Cristiano Ronaldo el próximo lunes.