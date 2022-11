Mundial de Qatar 2022: inquietud en Brasil por la lesión de Neymar en el partido frente a Serbia

Getty Images

El médico de la selección de Brasil confirmó que el delantero sufrió la lesión y que será evaluado el viernes.

Neymar, la estrella de Brasil, parecía no poder contener las lágrimas en el banquillo al final de la victoria de su selección contra Serbia (2-0) en el Mundial de Qatar 2022 después de ser sustituido por un esguince de tobillo.El médico de la selección de Brasil confirmó que el delantero sufrió la lesión y que será evaluado el viernes."Confiamos en que Neymar seguirá jugando en la Copa del Mundo", insistió el entrenador de Brasil, Tite.El jugador de 30 años fue reemplazado en el minuto 80 del partido de este jueves después de una dura entrada de Nikola Milenkovic.Se sentó tapándose la cara mientras recibía tratamiento y las imágenes mostraban que su tobillo derecho estaba muy hinchado.

Getty Images

Al jugador se le vio el tobillo muy hinchado tras la lesión.

"No vi que Neymar estuviera lesionado, la capacidad que tiene para superarlo me engañó incluso a mí", dijo Tite cuando se le preguntó por qué Neymar no fue retirado antes.Brasil se enfrenta a Suiza en su segundo partido del Grupo G el lunes (16:00 GMT)."Mañana [viernes] tendremos una nueva evaluación", dijo el médico del equipo, Rodrigo Lasmar. "Ahora tenemos que esperar, no podemos hacer comentarios prematuros".El delantero del Paris St-Germain ha sufrido varias lesiones en el pie derecho en los últimos años.Se perdió la Copa América 2019 tras sufrir una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y estuvo fuera varias semanas en 2021 por una lesión similar.Neymar recibió nueve faltas durante el partido contra Serbia.Pese a todo, Tite se mostró optimista."Se quedó para los dos goles que marcamos aún sintiendo su lesión en el tobillo porque el equipo lo necesitaba", dijo el entrenador brasileño después del partido. "Puedes estar seguro de que Neymar jugará la Copa del Mundo. Estoy absolutamente seguro de eso. Jugará la Copa del Mundo".El jugador de 30 años estaba visiblemente angustiado cuando caminó hacia el banco de suplentes y parecía estar llorando antes de cubrirse la cara con la camiseta.

Getty Images

Neymar parecía estar llorando tras ser reemplazado.

BBC

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.