Mundial de Qatar 2022: España propina una histórica y apabullante goleada 7-0 a Costa Rica

Science Photo Library

Marco Asensio y Dani Olmo lideraron la goleada.

España no tuvo piedad y goleó 7-0 a Costa Rica este miércoles en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Qatar 2022.El equipo de Luis Enrique tuvo poca resistencia de unos costarricenses que llegaban con mucha ilusión y se fueron con la mayor goleada en sus participaciones en la Copa del Mundo.Al tiempo, lo ocurrido es la mayor goleada de la selección española en la historia mundialista. El partido se jugo prácticamente en el campo de los ticos. España tuvo más de 80% de posesióny 17 remates.Fue cuestión de tiempo para que cayera el primer gol al 11' por conducto de Dani Olmo, quien en una gran combinación con Gavi bajó una pelota en medio del área grande y de media vuelta liquidó a Keylor Navas.Costa Rica no podía cruzar la mitad de su campo y dejaba espacios libres para los españoles. Fue así que Jordi Alba apareció solo por izquierda y un centro simple encontró a Marco Asensio, quien mandó la pelota al fondo con un disparo cruzado al 21'.Solo 10 minutos después, vino el tercero para España: una falta en el área fue capitalizada por Ferran Torres desde el manchón de penalti.Con más ímpetu que fútbol, los ticos intentaron ir al frente al cierre del primer tiempo, pero España no se desordenó y se dedicó a administrar la ventaja.

Reuters

Keylor Navas poco pudo hacer para evitar la goleada de Costa Rica.

En la segunda mitad, la defensa costarricense volvió a fallar.Al minuto 55, Bryan Oviedo y Francisco Calvo se enredaron con el balón en el área chica yde media vuelta marcó el cuarto gol.La alegría de los miles de españoles en la tribuna del Estadio Al Thumama era total, mientras que algunos ticos se llevaban las manos al rostro ante el mal partido de su selección.anotó un golazo al 74', un remate de bolea desde el borde del área grande que pegó en el poste derecho y entró vistosamente. Y aún faltaban dos goles más en tiempo de compensación:pusieron su nombre en la goleada.El 27 de noviembre, España tendrá un duro rival en su próximo partido, Alemania, selección que viene de una sorpresiva derrota 2-1 ante Japón. Costa Rica se medirá ante los nipones, que vienen con el ánimo a tope.

