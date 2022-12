Mundial de Qatar 2022: con 4 goles y mucho baile, Brasil gana a Corea del Sur y sella su pase a cuartos

Getty Images

Brasil y Neymar volvieron y bailó hasta Tite. Los cinco veces campeones del mundo dejaron atrás el traspié con Camerún con uno 4 -1 despiadado en los octavos de final frente a Corea del Sur. Uno de los grandes favoritos para quedarse con el Mundial ya ganaba 2-0 antes del minuto 15.Primero fue Vinicius Jr, el delantero del Real Madrid, con un tiro cruzado a la izquierda del arquero Kim Seung-gyu, y luego Neymar, de penal.El 10 de Brasil regresó a la titularidad tras dos partidos parado por lesión.

Partido terminado

Getty Images El partido para Corea del Sur había terminado en los primeros 45 minutos.

Getty Images El técnico de Brasil bailó y puso en la cancha, incluso, al tercer arquero.

BBC

Un disparo de larga distancia del surcoreano Hwang Hee-chan, que Alisson despejó al córner, pareció poner a los asiáticos nuevamente en juego, pero primero Richarlison y luego Lucas Paquetá cerraron el primer tiempo con una fiesta de cuatro goles y desataron el carnaval en las tribunas.Tras el tanto de Richarlison, hasta el técnico Adenor Leonardo Bacchi -"Tite"- participó de la coreografía del festejo.La derrota con la selección camerunesa en el último partido de la fase de grupos, que sembró algunas dudas sobre el amplio favoritismo de la canarinha, ya quedó atrás, y ahora espera Croacia, la actual subcampeona del mundo, en cuartos de final.El segundo tiempo pareció estar de sobra y los que más empujaron fueron -sobre todo- los jugadores brasileños que aún no han marcado en esta Copa del Mundo, como Rafinha, o el mismo Neymar, que quería incrementar sus dianas en la tabla de goleadores del torneo. Los últimos 45 minutos dieron hasta para que Dani Alves ingresara y festejara la victoria brasileña, luego de haber jugado la fecha anterior con Camerún, y que el arquero Alisson fuera reemplazado por Weverton, el único jugador de la escuadra brasileña que no había salido a la cacha en el Mundial.Pero Corea del Sur no quería irse sin el gol del honor y vaya honor el que había detrás del tremendo disparo de Paik Seung-ho que se coló en la esquina del arco defendido por Alisson antes del ingreso del tercer arquero. Una "tijera" de Dani Alves casi se convierte en la frutilla del postre... pero hubiera sido gula.