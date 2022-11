Mundial Creía que sería el partido más fácil: la decepción de Argentina tras la impactante derrota ante Arabia Saudita (y el delirio árabe)

Getty Images

Los goles de Arabia Saudita ante Argentina son un terremoto verde en la zona destinada para sus fans al lado de la Bahía de Doha. Los simpatizantes sauditas saltan, gritan, enloquecen, se hacen selfies, graban videos. Inmortalizan con imágenes lo que ya está grabado para siempre en sus memorias. "Hoy es historia de la Copa del Mundo. Arabia Saudita ganó a Argentina y Messi. Todo el mundo lo vio", le dice al servicio árabe de la BBC un enfervorizado aficionado dentro de esta zona para los fans.

Getty Images

Del carnaval argentino a la fiesta saudita

Getty Images

Getty Images

Fiesta en las calles y orgullo árabe

Jose Carlos Cueto López Los seguidores de Arabia Saudita se tomaron Doha para celebrar la victoria.

Jose Carlos Cueto Lopez

Getty Images

Getty Images

Decepción argentina

Getty Images

Arabia Saudita hizo historia al vencer a Argentina 2-1 tras ir en contra en el marcador. Marcó Saleh al Shehri el primero y Salem al Dawsari el segundo. Entre los dos goles apenas pasaron cinco minutos. Fue casi un delirio. Y un contraste con la inesperada decepción albiceleste.Con las primeras horas de sol, las calles de Qatar y el metro desde la capital hacia el estadio de Lusail se llenaron de camisetas albicelestes.Los argentinos le pusieron banda sonora a los alrededores del estadio más de tres horas antes del partido. Le rindieron homenajes al Diego (Maradona), alabaron a Messi, bailaron, tocaron tambores y se desgañitaron la garganta cantando. Tanto Arabia Saudita como Argentina están entre las diez selecciones que más aficionados atraen a Qatar, aunque el furor por la albiceleste no es solo compartido por los propios argentinos, sino también por varios miles de migrantes de países como India, Nepal o Bangladesh que viven en el pequeño país del Golfo.Con el gol y la victoria parcial de Argentina al descanso, parecía que la fiesta gaucha se alargaría, pero los albicelestes enmudecieron y las celebraciones sauditas emergieron poco después de arrancar la segunda parte con los dos goles.A la llegada a la zona fan de Arabia Saudita corre el minuto 60 de partido. Antes de distinguir qué muestra el marcador se escucha el jaleo. Suenas trompetas, hay bulla. Arabia Saudita gana 2-1 y lucha por conservar el resultado con el cuchillo entre los dientes. La gesta no es fácil. Además, el partido se alarga más allá de los ocho minutos que añaden tras el 90'. Los sauditas protestas y silban nerviosos contra lo que estiman un alargue demasiado dilatado por parte del colegiado. Entonces finalmente pita el final y se desata la locura.Para conceder las entrevistas, los sauditas deben interrumpir momentáneamente su fiesta.Hablan entre jadeos. "Arabia Saudita estuvo excelente. Hicieron un gran trabajo. Lucharon y eso es lo que queremos, que los países árabes hagan eso", dice uno de los aficionados entrevistados por el servicio árabe de la BBC. "Nadie esperaba este resultado. Todas las expectativas decían que Argentina iba a ganar 4-0 o 5-0, pero se ha hecho historia", comenta otro.Al terminar el partido, dos niños agitan banderas de Arabia Saudita desde el asiento trasero de un Mercedes Benz lujoso de color blanco al pasar por una gran avenida.Mientras BBC Mundo habla con una aficionada argentina, un simpatizante saudita interrumpe con un grito a la distancia, alza el puño y sonríe. Es su día y quiere que el mundo lo sepa.Pocos argentinos se dejan ver por la bahía de Doha inmediatamente después del partido. Tienen caras de pocos amigos y hay que insistir para que accedan a hablar."Había muchas expectativas. Creía que sería el partido más fácil del Mundial, pero no se dio", dice a BBC Mundo Gastón Caoutsiers Morell, aficionado albiceleste.Camila Toledochipi, otra fan argentina, sigue incrédula. "Llevábamos 36 partidos invictos y perdimos contra Arabia Saudita. Te juro que estoy muy desconcertada, pero con mucha fe en el equipo", dice.A Argentina le quedan México y Polonia en esta fase de grupos. Dos partidos que jugará sobre el alambre la selección de Messi a la que los expertos consideran como una de las favoritas para levantar la copa.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.