Mundial: 3 razones por las que Marruecos ha hecho historia en Qatar 2022

Marruecos ha logrado hacer historia al llegar a la semifinal de Qatar 2022.

Marruecos ha hecho historia este sábado. El escenario no podía ser más árabe, la misma lengua que se habla en el país africano: en el estadio Al Thumama, que está inspirado en los tejidos conocidos como gahfiya, los africanos vencieron 1-0 a Portugal. Y de esa forma se convirtieron en el primer país africano y árabe en acceder a una semifinal de una Copa del Mundo. Es un hecho histórico de muchas maneras: solo dos naciones, EE.UU. y Corea del Sur, fuera de Europa y Sudamérica habían logrado semejante hazaña en las 21 ediciones de la Copa del Mundo que se han realizado hasta ahora. Además, la forma en que lo ha hecho: Marruecos continúa invicto y en el camino ha dejado atrás a Bélgica, España y ahora a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

El salto de Youssef En-Nesyri que le dio el primer gol a Marruecos frente a Portugal.

También solo ha encajado un gol: el que le marcó Canadá en la serie de grupos. Todo logrado por la dirección de Walid Regragui, un exjugador que solo había tenido experiencia como técnico en el fútbol marroquí, pero que logró darle una identidad a un equipo liderado por el lateral Achraf Hakimi del PSG y el extremo Hakim Ziyech del Chelsea.Acá en BBC Mundo te contamos tres de las razones de esta histórica hazaña que podría llegar a ser épica si el miércoles logran el cupo a la final del 18 de noviembre en Qatar.

El planteamiento

¿Generación dorada?

Getty Images Hakim Ziyech y Achraf Hakimi se han convertido en el eje de Marruecos.

El apoyo

Getty Images Marruecos ha tenido un gran apoyo en las gradas durante Qatar 2022.

Tal vez la principal razón por la que Marruecos está en la semifinal de estaes porque han tenido una estrategia clara que han aplicado uno y cada uno de sus jugadores. Y se aplica con tanta disciplina y rigor, que los equipos contrarios parecen escalar una montaña rocosa en la que nunca pueden alcanzar la cima. Aunque muchos han calificado el planteamiento de Regragui como ultradefensivo, lo cierto es que eso los llevó a vencer a Bélgica 2-0, a no conceder ni un centímetro ante España y ahora ganarle 1-0 a una Portugal que venía de golear 6-1 a Suiza en octavos de final. Es la selección que menos goles ha recibido en el Mundial: un gol contra Canadá. La sigue Croacia con dos. "Marruecos ha jugado un fútbol hermoso, especialmente contra Portugal. Es verdad que defienden, con estructura y organización, pero el equipo tiene muchas habilidades, que quedaron en evidencia en los contragolpes, como la que armaron para el gol de este sábado", explicó el exfutbolista escocés y comentarista de la BBC Pat Nevin.A pesar de que es el ensamble colectivo lo que ha llevado a Marruecos a esta instancia inédita para ellos, lo cierto es que de este equipo hacen parte jugadores muy conocidos alrededor del mundo. Entre ellos se destaca el extremo derecho del Chelsea ingés Hakim Ziyech y el lateral del PSG francés, Achraf Hakimi. Lo curioso es que ninguno de estos dos jugadores nacieron en Marruecos. Ziyech nació en Países Bajos. De hecho fue parte de la selección juvenil de ese país. Sin embargo, cuando llegó el momento de decidir por qué selección jugar en la categoría de mayores, decidió por Marruecos, donde nacieron sus padres.El extremo del Chelsea hizo parte del Ajax de Amsterdam y actualmente juega con el club británico, con el que consiguió la Champions League de 2021. Por su parte Hakimi, quien nació en Madrid, España, fue más directo y optó siempre por Marruecos desde las selecciones juveniles. Hizo parte de la plantilla del Real Madrid, pero fue cedido al Borussia Dortmund y posteriormente al PSG, equipo al que pertenece actualmente. A estos jugadores se suma el portero Yassine Bounou, quien ha sido elegido el mejor jugador africano en la Liga Española (hace parte del Sevilla) y el noveno mejor portero del planeta.Parece un tema menor, pero el apoyo que han tenido los, como se les llama, solo es comparable con la que ha recibido la selección de Argentina.Durante los encuentros que ha disputado Marruecos en Qatar, la afición ha apoyado constantemente, con cantos cuando la pelota la tiene su equipo y con silbidos que no cesan cuando la ha tenido el equipo contrario. "Parece que Marruecos fuera el anfitrión de este Mundial y no Qatar", comentaba un hincha marroquí al diario británico The Guardian.Y es que con este equipo ha pasado algo curioso: y es que, según cuenta el enviado especial de BBC Mundo a Doha, José Carlos Cueto, además de los hinchas marroquíes presentes en Qatar, los egipcios, tunecinos, sauditas y de otros países árabes también están apoyando a Marruecos. "Hay egipcios, jordanos, iraquíes, yemeníes; todos habían dejado a sus familias y sus trabajos solo para venir a apoyar a Marruecos", destacaba otro de los hinchas citados por el diario británico.