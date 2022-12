Mundial: 3 claves que explican la eliminación de México en la fase de grupos de Qatar 2022 (el mayor fracaso en cuatro décadas)

Getty Images

México sufrió este miércoles el mayor fracaso en un Mundial de fútbol en cuatro décadas.La selección mexicana quedó eliminada de Qatar 2022 en la fase de grupos, algo que no ocurría desde 1978.En los pasados ocho mundiales, el Tri fue un invitado indispensable en los octavos de final.El equipo mexicano empezó su participación en este Mundial con un empate con Polonia (0-0), siguió con una derrota ante Argentina (2-0) y terminó con la necesidad de golear a Arabia Saudita, pero solo pudo conseguir un 2-1.El entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino anunció tras la eliminación que deja el equipo, luego de cuatro años en los que la luna de miel con la afición se hizo un infierno en los últimos dos años."Yo soy el máximo responsable de este fracaso", dijo al terminar el partido y ofrecer su análisis."Con Polonia no pudimos demostrar la superioridad que tuvimos y con Argentina pudimos haber enfrentado el segundo tiempo con nuestras formas habituales. Durante el partido de esta noche [contra Arabia Saudita] se notó la superioridad de México en todo el partido".Entrega una participación mexicana en Qatar 2022 con tres resultados decepcionantes. ¿Qué es lo que falló?

1. La sequía de goles

Getty Images Delanteros como Alexis Vega fallaron oportunidades clave a lo largo de la fase de grupos.

2. Las estrellas que no lo fueron

Reuters Rogelio Funes Mori fue una apuesta de Gerardo Martino, pero el delantero apenas vio 10 minutos de juego.

3. Los problemas estructurales

Getty Images La afición mexicana expresó muchas dudas sobre el Tri desde antes del inicio del Mundial.

México llegó a su tercer partido del Grupo C de Qatar 2022 conEl equipo de Gerardo Martino no pudo marcar contra Polonia (0-0) y tampoco en la derrota contra Argentina (2-0). Esos marcadores llevaron al Tri a estar obligado a golear en el último partido.A excepción del partido contra Argentina, donde Martino buscó ser más precavido en el fondo,.La generación de fútbol en la delantera fue positiva, peroHirving Lozano, Edson Álvarez, Alexis Vega, Henry Martín, Raúl Jiménez y Uriel Antuna, los hombres clave en el frente mexicano, fallaron una y otra vez en los remates finales.Y no fue por falta de opciones: en sus primeros dos juegos, México generóYa con la necesidad de golear en el tercer partido, el Tri fue una máquina de generar oportunidades, conMéxico pudo evitar que la diferencia de goles con Polonia le causara el fracaso.Desde hace tiempo, la responsabilidad de liderar al equipo mexicano en la cancha ha pasado entre varios jugadores, sin un cabecilla indiscutible.El goleadorlo era hasta 2020, cuando sufrió una fuerte lesión en la cabeza con su club, el Wolverhampton inglés, y el notable ascenso en su carrera se vio interrumpido. Se esperaba que con la selección mexicana recuperara su nivel y fuera un factor a favor al entrar al campo, pero el autor de 40 goles en 88 partidos con México tuvo una escasa participación., el capitán de la selección, llegó a su quinto Mundial con 36 años y un nivel futbolístico menguado. Al igual que, que en el último semestre bajó su nivel al pasar del Atlético de Madrid español al Dyamond Houston de la liga de EE.UU., un delantero naturalizado mexicano que se hizo frecuente en las convocatorias de Gerardo Martino, solo marcó tres goles en el último torneo de la liga mexicana. Su convocatoria fue defendida por Martino, quien recibió críticas por dejar fuera a otros delanteros en mejor momento. Aun así, el entrenador no lo consideró entre los titulares y lo metió de recambio en los últimos 10 minutos del tercer partido.Por encima de los buenos y malos momentos que viviera el fútbol mexicano previo al Mundial, el Tri siempre había elevado su nivel al arrancar su participación en las Copas del Mundo.En fases de grupos anteiores consiguió resultados importantes, como las, Incluso un empate ante unque jugaba en casa.Pero esos resultados han sidoY es que, la cual ha venido a menos.Desde la década pasada, México permite a los clubes de la Liga Mx tener unaLa mayoría de ellos son delanteros, lo cualen la primera división y a la fase eliminatoria de las finales acceden. Ambos factores, apuntan los analistas, desincentivan la competencia y obstaculizan el desarrollo del fútbol mexicano.Además, los clubes, sin el roce con equipos sudamericanos que tenían en la década de 2000 con Sudamérica.Esos factores influyen en la poca producción de jugadores internacionales., como el Napoli italiano, el Ajax neerlandés o el Wolverhampton inglés.Así, lapara la selección mexicanaen los últimos años, y los que son regulares en las convocatoriasY esto se reflejó en Qatar 2022.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.