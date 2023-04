Muere Ryuichi Sakamoto, el maestro japonés de música electrónica

Getty Images

Fue el creador, entre otras, de las bandas sonoras de la película El último emperador, de 1987, que le valió un Oscar, un Grammy y un Globo de Oro.

El reconocido compositor y productor japonés Ryuichi Sakamoto, admirado por su experimentación con la música electrónica, falleció a los 71 años.Sakamoto fue diagnosticado con cáncer por segunda vez en 2021. Su representante dijo que murió el pasado martes.Fue el creador, entre otras, de las bandas sonoras de la película"El último emperador", de 1987, que le valió un Oscar, un Grammy y un Globo de Oro.También trabajó en la banda sonora de "Tacones Lejanos", la cinta del director español Pedro Almodóvar y, más recientemente, de "El Renacido", film que protagonizó Leonardo Di Caprio. Ganó premios, incluidos el ya mentado Oscar, un Grammy y Bafta, por su trabajo como solista y como miembro de la Yellow Magic Orchestra (YMO).

Una vida de innovación

Getty Images Sakamoto actuando en Amsterdam en 1990.

Sakamoto comenzó a estudiar composición a los 10 años y se inspiró en los Beatles y Debussy, el compositor francés del siglo XIX.donde tocaba los teclados, y sus innovaciones con los sintetizadores influyeron en el techno-pop y el hip-hop."La música asiática influyó mucho en Debussy, y. Así que la música da la vuelta al mundo y cierra el círculo", dijo en 2010.El profesor Brian Cox, físico y ex tecladista de las bandas Dare y D:Ream, elogió a Sakamoto en un tuit: "Él fue gran parte de mi experiencia musical de los 80 a través de su trabajo con David Sylvian y Japón. Y, sin duda, deja un magnífico catálogo de música tras él".En una entrevista de 2018, Sakamoto describió su esfuerzo por desafiar las convenciones de la composición musical occidental."Cuando escribo partiturasPero siempre quise romper esto, romper el muro o los límites en los que estoy atrapado. A veces, usar música electrónica o mezclar con sonidos electrónicos ayuda a romper este muro".También disfrutó con la exploración de varios estilos musicales. "Después de despertarme empiezo a pensar, hmm, qué música voy a escuchar. A veces, por casualidad o al azar, me viene a la mente alguna música.". En Japón también fue famoso por suespecialmente después de la fusión nuclear de Fukushima en 2011.Nacido en 1952, su padre fue editor literario de escritores japoneses, incluido el premio Nobel Kenzaburo Oe. Como estudiante recibió una formación clásica, pero luego se especializó en etnomusicología en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio. Estaba fascinado por la música del mundo, incluida la de la isla de Okinawa en Japón.SusLa hija de Sakamoto, Miu Sakamoto, es una cantante de J-pop.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.